В Минпросвещении не исключили отказ от детдомов в России
В России могут отказаться от детских домов в будущем, сообщает телеканал «360».
Как считают в Минпросвещения, воспитание детей в приемных семьях более гуманно и эффективно. Как сообщил заместитель министра Денис Грибов, необходимо двигаться к имеющейся цели, чтобы «рано или поздно» реализовать ее. Свое мнение замминистра выразил после тезиса фильма, речь в котором идет о важности замены детдомов институтом профессионально ориентированных семей.
Заявления Грибова прозвучали в рамках пресс-показа документальной ленты «Семья вместо детского дома», которая посвящена проблемам социального сиротства. В 55-минутном фильме показаны беседы с представителями благотворительных фондов, некоммерческих организаций, оказывающих поддержку семьям и сиротам.
Ранее вскрылись новые страшные подробности фактов насилия над детьми в челябинской школе-интернате. Как выясняется, к этому могли иметь отношение воспитатели детского дома – муж с женой.
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