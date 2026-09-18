Биолог назвал причину нашествия агрессивных медведей в России

По его словам, главная причина участившихся инцидентов - рост численности медведей, которых за последние 15 лет стало больше примерно в два раза. При этом опытных охотников на медведей, наоборот, становится меньше.

Второй причиной происшествий является нехватка естественного корма, из-за чего животные идут туда, где есть еда, «то есть поближе к человеку - к дачам, туристическим базам, мусорным свалкам».

Сафонов также отметил, что на поведение медведей могла повлиять вырубка лесов и лесные пожары, что разрушает привычные места их обитания. Кроме того, животные перестают бояться.

«Медведи перестают бояться людей. Например, некоторые люди прикармливают медведей просто для развлечения. А животное запоминает место, где он обнаружил еду, и туда снова возвращается», - заключил специалист.

Ранее в Минприроды заявили, что число бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тысячи - до 307,9 тысячи особей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

