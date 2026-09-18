Путин принял участие в выборах депутатов Госдуму

Президент РФ Владимир Путин принял участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщает RT.

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В пресс-службе Кремля уточнили, что глава государства проголосовал дистанционно.

«Не ошибёшься», — сказал он, комментируя системы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее Путин заявил, что участие в голосовании - вклад в укрепление страны. Также он призвал граждан обязательно реализовать своё конституционное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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