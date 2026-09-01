Грузоперевозчикам необходимо время на адаптацию для перехода на электронный документооборот (ЭДО), а стимулировать этот процесс будут крупные игроки рынка, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

Несмотря на то, что с 1 сентября электронные перевозочные документы становятся обязательными, большинство автомобильных перевозчиков оказались не готовы к цифровизации. По данным «Известий», квалифицированную электронную подпись (КЭП), необходимую для заверения цифровых бланков, пока получил лишь каждый десятый российский перевозчик.

«Мы неизбежно идем к цифровизации. Электронный документ упрощает взаимодействие между компаниями, ускоряет денежные потоки и делает всю систему взаимодействия контрагентов прозрачнее. Крупные игроки давно на электронный документооборот перешли. Но тот, кто сидит за баранкой, не понимает, как это работает, необходим переходный период. Например, чтобы до первого марта перевозчиков не штрафовать. Федеральная налоговая служба пока разъяснений не дала, будет ли принимать документы не в электронном виде. Кто-то будет адаптироваться, а мелкие перевозчики до последнего не будут вообще вникать в это. Стимулировать небольшие компании переходить на электронный документооборот будет крупный бизнес, потому что с не перешедшими работать не будут», — пояснил Матягин.