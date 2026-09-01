Перевозчики попросили отложить электронный документооборот до марта
Стимулировать процесс перехода на ЭДО будут крупные игроки рынка логистики, заявил НСН президент «ГрузАвтоТранса» Владимир Матягин.
Грузоперевозчикам необходимо время на адаптацию для перехода на электронный документооборот (ЭДО), а стимулировать этот процесс будут крупные игроки рынка, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Несмотря на то, что с 1 сентября электронные перевозочные документы становятся обязательными, большинство автомобильных перевозчиков оказались не готовы к цифровизации. По данным «Известий», квалифицированную электронную подпись (КЭП), необходимую для заверения цифровых бланков, пока получил лишь каждый десятый российский перевозчик.
«Мы неизбежно идем к цифровизации. Электронный документ упрощает взаимодействие между компаниями, ускоряет денежные потоки и делает всю систему взаимодействия контрагентов прозрачнее. Крупные игроки давно на электронный документооборот перешли. Но тот, кто сидит за баранкой, не понимает, как это работает, необходим переходный период. Например, чтобы до первого марта перевозчиков не штрафовать. Федеральная налоговая служба пока разъяснений не дала, будет ли принимать документы не в электронном виде. Кто-то будет адаптироваться, а мелкие перевозчики до последнего не будут вообще вникать в это. Стимулировать небольшие компании переходить на электронный документооборот будет крупный бизнес, потому что с не перешедшими работать не будут», — пояснил Матягин.
При оформлении электронных документов логисты всегда рискуют столкнуться с непредвиденными трудностями, включая отсутствие связи в труднодоступных местах.
«Когда в поле загружается зерно из-под комбайна, то там интернета нет, и перевозчик не может понять, какой вес груза в кузове. Но он должен указать вес и всю прочую информацию. Или те, кто пилит деревья в лесу и нагружает их, как они могут там получить интернет-связь, чтобы выписать электронный документ? Как я могу понять там вес? И вот таких узких мест очень много», — добавил Матягин.
Добавим, что Минтранс РФ предусмотрел официальный перечень случаев, когда при отсутствии интернета или технических сбоях допускается временное оформление бумажных накладных. Соответствующий указ действует до 1 сентября 2032 года.
Ранее Владимир Матягин рассказал НСН о динамике присутствия китайских грузовиков на российском рынке и о сложностях, с которыми сталкиваются перевозчики при их эксплуатации.
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