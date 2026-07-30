Ученый осудил введение нормы на рабочие часы для водителей
Введение закона разумно только в отдельных отраслях, но в регионах соблюдать его не получится, заявил НСН Михаил Блинкин.
В России есть дефицит водителей региональных маршрутов, поэтому ограничение рабочих часов для них нелогично, рассказал НСН профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.
Минтранс опубликовал новые нормы режима работы и отдыха водителей, которые вступят в силу с 1 сентября. Уточняется, что продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а одна смена — 10 часов. Блинкин отметил, на кого повлияет приказ.
«Сегодня это скорее пожелание, какая-то опорная точка для переговоров профсоюзов в конкретной производственной организации с начальством. Однако норма выработки 160 часов в месяц может быть недостаточной для некоторых предприятий. Им понадобятся лишние водители, а найти их нелегко. Сейчас серьезный дефицит кадров среди грузовых дальнобойщиков и водителей автобусов в городском пригородном сообщении. Если у меня очередь желающих работать в автобусном парке, то я выполню требования, но если мне не хватает 20-30% сотрудников, то я буду рад, если люди начнут перерабатывать. А как не нарушать, если есть нехватка работников? К тому же в райцентрах есть давление администрации, местных жителей — они начнут возмущаться, если не давать автобусы», — объяснил он.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков объяснил НСН, почему искусственный интеллект не заменит водителей в ближайшее время.
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