Педагог и логопед: За что россияне платят няням 150 тысяч рублей в месяц
Уход за ребенком превратился в прибыльную и требовательную среду, заявил НСН Александр Ветерков.
Современная няня становится и учительницей, и гувернанткой, а не просто наблюдателем, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Няня в Москве может обойтись в 160 тысяч рублей в месяц. На рынке выстроились новые требования к сотрудницам, которые подразумевают не только спокойствие и умение обращаться с ребенком. Об этом сообщают «Известия». Ветерков оценил ситуацию.
«Обычно смотрят на рекомендации, наличие какого-то опыта, надежность и безопасность. С младенцем может произойти все, что угодно, поэтому в требованиях прописывается оказание первой помощи, педагогический опыт, плюсом станет работа в школах, либо в детских садах, либо логопедом. Грамотная речь у ребенка строится, в том числе через грамотную речь у няни. Поэтому в Москве и Подмосковье средний заработок в районе 150 тысяч в месяц, в регионах поменьше — 40-70 тысяч. Есть отдельный запрос — специалисты по грудничкам, где нужен и иностранный язык, и медицинские навыки. В таком случае требования уже начинаются от 200 тысяч рублей. При этом не всегда состоятельные семьи требуют больше, чем семьи с меньшим достатком. Семья с небольшим доходом, когда выделяет бюджет на няню, предъявляет значимые и высокие требования для того, чтобы дать максимум от наличия рядом человека, который его занимает. Только 5-6% всех наймов для статуса, остальным нужно свободное время и развитие малышей», — отметил он.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова назвала НСН профессии, где зарабатывают 300 тысяч рублей в месяц.
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