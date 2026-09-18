Более 1,6 млн избирателей на выборах в Москве проголосовали электронно Вирусы гриппа пока не циркулируют в Москве Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после массового ДТП Ожидание в очереди к мощам святителя Спиридона достигает 10 часов Более 4 тысяч новых рабочих мест появится на юго-востоке Москвы по МаИП Выставки и балетные программы пройдут в выходные в столице