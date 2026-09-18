В Венгрии заявили о готовности отказаться от закупок российского газа с октября 2027-го, хотя и считают такой запрет со стороны ЕС политическим решением. Как сообщило Минэнерго страны, ведутся переговоры о наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) с соседними странами, включая Румынию, чтобы получить возможность заменить российское ископаемое топливо к этой дате. При этом на текущий момент Россия остается основным источником СПГ, «поскольку это экономически эффективно», отметили в министерстве. Штир назвал невыполнимой и крайне дорогой задачу полной замены российских энергоресурсов.

«Венгрия зависит от российского газа. Но Евросоюз велит отказаться от него всем к этой дате, а новое венгерское правительство делает все, что Брюссель говорит. Есть распоряжение ЕС, что нужно подготовить диверсификацию, изучить, откуда мы можем получить газ. Эксперты, которые получили эту задачу, насколько я знаю, не совсем уверены, успеют ли сделать это за год. Мы ищем везде альтернативы, в том числе и в Румынии, если запустится проект Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря. Также это Азербайджан, Центральная Азия, арабские страны, американский СПГ. Но получится ли собрать такое количество? И по какой цене? Это будет дороже приблизительно 15-20%, а если СПГ, то еще дороже. Я думаю, что будут проблемы, потому что в таком объеме заменить российский газ — не это просто глобальная задача, это невыполнимая задача», — поделился мнением венгерский журналист.

Собеседник НСН считает, что Будапешт будет просить отсрочку по отказу от российского газа, если найти альтернативу в достаточной мере не получится.

«Уже признали официально, что Виктор Орбан все делал правильно, потому что российский газ для Венгрии дешевле. Я знаю, что представители Венгрии в Вашингтоне на днях просили продлить освобождение от американских санкций на те контракты, которые получил Орбан. Я думаю, что политически Венгрия будет делать все, что говорит Евросоюз, попробует отказаться от российского газа. Но если не получится, тогда еще на год попросит для себя исключение, потому что не получилось найти замену. Правительство должно продолжать работать в этом направлении, потому что до этого они делали недостаточно, и из-за этого, возможно, будет настолько критическая ситуация, что надо будет просить еще какое-то время отсрочки выполнения требований Евросоюза», — рассказал Штир.