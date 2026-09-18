Телеграм: Россия обидела датский вертолет и делит Британию
В России прошел Международный фестиваль молодежи, в Балтийском море напугали датский вертолет, а Великобритании пообещали расчленение.
Выборы
Сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, глав восьми субъектов федерации, представителей региональных законодательных собраний и муниципальных органов власти.
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Алексея Чеснакова, который перечисляет важные для проведения выборов характеристики политической системы:
«Во-первых, все политические институты стабильны: и политические партии, и все, что касается процессов, связанных с голосованием, регистрацией и даже исключением из кампании тех, кто нарушает. Это чрезвычайно важно, когда работают политические институты, у избирателя складывается уверенность, что все вокруг нормально. Во-вторых, электоральное поле стабильно. Если вы посмотрите на лидеров – пять парламентских партий – все они демонстрируют явный отрыв от остальных. Это показывает, что идеологическое поле сформировано, электоральное поле сформировано. И, в-третьих, фиксируется высокий интерес к выборам. А это значит, что все перечисленное является подтверждением предыдущих тезисов о работе политической системы, – о сформировавшемся электоральном пространстве и о том, что у нас все политические институты стабильны».
«Выборный» показывает видео с разделением ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ):
«Ключи разделены между ЦИК, ТИК ДЭГ (специальная территориальная комиссия дистанционного электронного голосования, которая организует, контролирует и подводит итоги онлайн-выборов) и представителями пяти парламентских партий. Процедура необходима для сохранения принципа тайного голосования. Узнать результаты ДЭГ до соединения ключей невозможно. Ключи разделены по часовым поясам. На видео Элла Памфилова получает ключ Центризбиркома по часовому поясу Москва + 9».
Политолог Павел Данилин рассуждает о дебатах кандидатов в депутаты:
«Теледебаты – прямая проекция на зрителей того, что действительно в головах у наших политиков. Когда разговор идет не по суфлеру, а в живом споре, утаить пустоту в мыслях никому еще не удавалось. Именно поэтому под конец "дебатного сезона" розовых очков, думаю, уже ни у кого не осталось: шоу для одних, возможность показать искренность и ответственность для других. Много было домыслов, как поведут себя единороссы на дебатах, какие акценты сделают, и могу сделать такие выводы: ставка на реализм сработала как надо, единороссы выбрали выверенную линию: связка с президентом, опора на конкретные результаты, при этом появление новых лиц – участников СВО, которые пришли в политику не с лозунгами, а с реальным жизненным багажом. Смотреть без смеха на жонглирование призывами из серии "отнять и поделить", песни про олигархов и стихи от оппозиции – этот цирк избиратель воспринял исключительно как фон, подчеркивающий строгость позиции партии президента, которая говорила о делах».
«Темник» следит за попытками врагов сорвать голосование:
«Объединенному Западу не удалось сорвать нормальный ход выборной кампании в российскую Госдуму. Несмотря на титанические усилия, процесс штатно вышел на финишную прямую. На этот раз, помимо всех возможных форм информационной войны, была запущена "сорокадневная" волна террористических атак украинскими дронами против российских городов и инфраструктуры. В том числе досталось помещению теризбиркома в Самарской области. На этом фоне смешно наблюдать, как эмигрантские структуры пытаются приобщить к столь эпическому противостоянию собственные "три копейки". В частности, "Антивоенный комитет" (нежелательная организация) Михаила Ходорковского (включен в перечень террористов и экстремистов) пытается пусть и мелкотравчато, но перенаправить предпочтения либерально настроенных избирателей в пользу партии "Зеленые". Задача просматривается вполне отчетливо. После исключения из избирательных бюллетеней "Яблока" наиболее очевидным получателем голосов пацифистски настроенных граждан становятся "Новые люди". Но голос заграницы объявил, что "Зеленые" являются более антивоенной партией, чем НЛ. Самое смешное, что стимулируя протестное голосование, несистемщики льют воду на мельницу потенциального победителя выборов. Однако не зря внутривидовая конкуренция считается более жестокой, чем межвидовая. Для эмигрантов важнее сохранить собственную монополию представлять в обществе либеральные ценности, чем противодействовать победе идеологических противников».
Медиатехнолог Рамиль Харисов рассуждает о преимуществах российской избирательной системы:
«В отличие от США и Франции, российская система ставит в центр всех процессов человека. Вопросы безопасности избирателя, особенно в последние годы, получили высший приоритет. Отдельно отметим, насколько для легитимности выборов важна конкурентность. Такая кампания заставляет партии и кандидатов работать с избирателем, предлагать альтернативы и объяснять, на какую поддержку они рассчитывают. Люди, в свою очередь, понимают: раз выборы были конкурентные, значит у них действительно был выбор, a их голос был важен и услышан. ЕДГ-2026 не сводится к выборам в Госдуму. Одновременно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, прямые выборы глав восьми субъектов и непрямые – еще в трех. Также избираются депутаты представительных органов в административных центрах регионов и замещаются около 18 тысяч выборных должностей на муниципальном уровне. На каждом уровне – своя конфигурация. Разные кандидаты, разные повестки, разная степень вовлеченности партий и избирателей. Легитимность в такой кампании связана не с одним уровнем выборов, а с тем, как работают конкуренция и представительство на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».
Международный фестиваль молодежи
На этой неделе в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи, на который собрались 10 тысяч человек из 191 страны мира.
«Всемирный фестиваль молодёжи | Дирекция ВФМ» переполнен эмоциями:
«Одними словами описать Фестиваль невозможно. Лекции и дискуссии, экскурсии по Екатеринбургу и знакомство с русской культурой, концерты, танцы, сотни площадок и новые знакомства – все это складывается в одну большую и насыщенную программу МФМ-2026! А лучше любых слов говорят кадры. Собрали яркие моменты с разных площадок – листай и проживай этот Фестиваль вместе с нами!»
Медиаменеджер, преподаватель МГИМО Ксения Доренко жалеет, что не смогла поехать на фестиваль:
«Судя по той атмосфере, которая сейчас царит в Екатеринбурге, моей самой большой ошибкой было не отложить дела и не оказаться там вместе с коллегами и студентами. Лента наполняется фотографиями и короткими видео – и каждый кадр словно передает эту особую, почти осязаемую энергию: тысячи людей из разных стран, новые голоса, искренние улыбки, разговоры, в которых, кажется, рождается нечто большее, чем просто приятное знакомство. Международный фестиваль молодежи, проходящий в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, – это, судя по всему, не только насыщенная программа из лекций, встреч, концертов и дискуссий. Это редкое пространство, в котором случайная беседа способна стать началом дружбы, чужая мысль – подтолкнуть к собственной идее, а знакомство с человеком из другой страны – раздвинуть границы привычного мира. Как педагог я особенно ценю именно такие форматы».
«Знание. Новости» освещает трогательный момент:
«Предложение руки и сердца на марафоне Знание.Первые со сцены Международного фестиваля молодежи! Участник фестиваля Евгений в свой день рождения сделал предложение своей девушке, которая в этот момент находилась в Люберцах. Несмотря на расстояние, важный момент они разделили вместе – по видеосвязи. Для сюрприза Евгений выбрал сцену лектория Общества "Знание", а свидетелями события стали его участники и гости. Расстояние в тысячи километров не помешало сказать самые важные слова».
«Национальный центр "Россия"» публикует видео и хвастается:
«Мерч НЦ "Россия" с цитатами Владимира Путина выбирает молодежь со всего мира. Коллекция одежды с известными высказываниями Президента России Владимира Путина пользуется невероятным спросом у участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Футболки, худи и свитшоты с узнаваемыми фразами уже стали настоящими хитами продаж в универмаге "Россия". Почему молодые люди из разных стран выбирают мерч, смотрите в нашем ролике».
«Мюсли вслух» философствуют:
«Внешне мы все разные на нашей планете. По цвету кожи, по языку, привычкам и менталитету, но есть одно, что нас всех объединяет – мы все люди, и мы все равны. Убедиться в этом можно было в минувшие выходные в Екатеринбурге, где открылся Международный фестиваль молодежи. 10 тыс. участников из 191 страны мира (среди них тысяча подростков 14-17 лет), приветствие президента Путина, культурные, спортивные и образовательные треки в программе фестиваля, а также выставка на площади 30 тыс. кв. метров. Западные политики и неуважаемые иноагенты могут и дальше открывать рты, чтобы в очередной раз издать звуки об изоляции нашей страны, но в реальности нет никакого нового "железного занавеса". Россия вновь получила отличную возможность спроецировать вовне свою "мягкую силу", приглашая к себе активных молодых людей из разных стран, от которых будет зависеть формирование нового многополярного миропорядка. От дружбы молодежи, разделяющей общие ценности свободы и справедливости, к будущему плодотворному межгосударственному сотрудничеству. Таким видится прогрессивный путь, выстраиваемый Москвой при помощи очередного интернационального молодежного фестиваля».
Укрощение датского вертолета
В понедельник в нейтральных водах Балтийского моря экипаж российского корвета «Сообразительный» обнаружил датский военный вертолет, который летел курсом на сближение. Экипаж вертолета игнорировал вызовы по международному каналу, не выходя на связь и не отвечая на сообщения российских моряков. Тогда командир корвета принял решение выпустить в сторону вертолета две сигнальные световые ракеты. После этого экипаж вертолета ВВС Дании покинул район нахождения нашего корабля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил командира корвета медалью «За боевые отличия» за решительное предотвращение провокации.
«Доктор Z прописал» комментирует заявление датского МИД о том, что вертолет выполнял «рутинную фотосъемку» корвета:
«Дескать, вертолет выполнял "рутинную фотосъемку" находившегося в нейтральных водах (этого датчане не отрицали) корабля. Ну в следующий раз хорошенько подумают, что и как снимать, дабы рутина не переставала быть таковой. А оперативная реакция руководства Минобороны, отметившего действия командира корвета, только радует».
«Оптимистка в штатском» считает, что мы все правильно сделали:
«Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о недопустимости подобных действий: "Это совершенно неприемлемо. В связи с инцидентом для беседы был вызван посол России". Неприемлемо, значит. А то, что датский вертолет кружит над нашим фрегатом и фотографирует все, что ему вздумается – это, значит, приемлемо? Министр обороны Дании Йеппе Бруус так ущемился, что поспешил созвать брифинг с парламентскими представителями по вопросам обороны. Целый брифинг из-за двух сигнальных ракет. Перепужалися. Российский посол в Копенгагене подчеркнул, что датский военный вертолет своими маневрами сам спровоцировал экипаж фрегата. Нечего кружить над нашими кораблями и устраивать "плановые фотосъемки" в непосредственной близости от российских военных объектов. Хотите фотографировать – фотографируйте издалека, через спутник. А если лезете вплотную – получайте сигнальные ракеты. В следующий раз, может, не сигнальные будут. А то забыли, что нейтральные воды – это не то место, где можно безнаказанно шнырять вокруг наших фрегатов».
«Северяночка» удивляется:
«У датских военнослужащих, похоже, появился новый вид "рутинной" работы: подлететь на вертолете к российскому боевому кораблю, сфотографировать его, а затем удивиться, что экипаж не воспринял это как туристическую экскурсию. <…> Давайте оперировать фактами: ракеты были не боевыми, а предупредительными пиротехническими средствами; речь шла о военном вертолете, который целенаправленно работал рядом с иностранным фрегатом, а не о случайном гражданском борте. В посольстве РФ, кстати, ответили, что датские вертолеты и прежде совершали опасные маневры возле российских кораблей, а попытка представить действия экипажа "обычной практикой" выглядит безрассудно. Разумеется, запуск ракеты вблизи вертолета – не повод для аплодисментов: в Балтийском море и без того слишком тесно, чтобы меряться нервами на высоте. Но и выдавать разведывательную съемку военного корабля за нейтральную прогулку – значит заранее готовить нужный заголовок».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за истерикой датчан:
«Очень хорошо выверенный дипломатический жест. Позавчера: наш корвет на западе Балтики вразумил парой сигнальных ракет по курсу датский вертолет в непосредственной близости к себе, который вел себя неприлично далеко за гранью провокации. Только что: командир корвета награжден за принятое решение медалью. Истерика, которая после этого вразумления прокатилась по датским медиа, сейчас с гарантией пойдет на второй круг, и уже на ультразвуке. Хорошо бы еще найти подходящую форму зарифмовать эту медаль с известным апокрифом про Александра III – "а если бы этих англичан не выпороли, а повесили, были бы генералом". И зарифмовать так, чтобы датская и прочая евросволочь гарантированно услышала. Чтобы истерика на той стороне приобрела высшую степень совершенства».
Продолжение СВО
Специальная военная операция остается в центре внимания авторов.
«338» комментирует утверждения о том, что российский БПЛА чуть не попал по поезду с европейскими чиновниками недалеко от польско-украинской границы:
«Хотелось бы посмотреть на список лиц, перемещавшихся в данном поезде. Если это лица, признанные разжигателями конфликта и пособниками киевского неонацистского режима (а другие обычно в гости на Дарницу не ездят), то цель вполне законна. Если не сейчас, то в следующий раз цель заслуживает быть пораженной».
«Денацификация UA» публикует видео:
«Молния и FPV – ударное комбо! Наши соорудили простую, но эффективную конструкцию – прикрепив маленький FPV-дрон между распорками на крыле БПЛА самолетного типа "Молния-2". Работают дроны в связке: "Молния" поражает одну цель, а FPV ищет следующую. Дроноводы уже успешно применяют эту конструкцию на стыке ДНР и Днепропетровской области, за сутки вылетают на боевые задачи до 30 таких систем».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» наблюдает за коррупцией в украинской армии:
«Бывший командир батальона 43 омбр собирал со своих подчиненных "дань" за то, чтобы не отправлять их в штурмовые подразделения. Этот командир пользовался тяжелым морально-психологическим состоянием подчиненных и регулярно осуществлял поборы. Таким образом офицер получил более 600 тысяч гривен. Боевики, которые отказывались платить, отправлялись на оборудование позиций на передке и в штурмовые подразделения. Многие из них признаны пропавшими без вести. Командир игрался жизнями людей и видел в личном составе исключительно выгоду. Ранее он уже был осужден за убийство подчиненного, а теперь вскрылись еще и поборы».
«На самом деле в Одессе» рассуждает о похищениях украинских мужчин военкомами на фоне паломничества хасидов в Умань:
«Пока украинские мужчины не могут выехать из страны, а сотрудники ТЦК продолжают охоту на улицах, в это же самое время в Умань съезжаются 52 тысячи хасидов – рекордное количество за всю историю паломничества. Они пересекают границу беспрепятственно, пока украинцы прячутся по домам от "людоловов". <…> Напоминаем, что Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за антисемитизм уже в 2026 году. Пока украинских мужчин силой загоняют в бусики, хасиды чувствуют себя хозяевами чужого города. И их совершенно не смущают ни война, ни наличие местного населения, которое активно утилизируется ТЦКшниками. А уж ощущение себя "избранным народом" позволяет ко всем окружающим относиться как к унтерменшам, особенно если тебя защищает закон чужой страны. Памятай, чужинець, тут господар украинец!»
«РосСкандал» пишет, что на Украине суд наложил арест на палку, которой мужчина избил сотрудника военкомата:
«В городе Лебедин Сумской области ТЦКашник Сергей Зима пытался "бусифицировать" некоего Алексея Омельченко. Но Леха оказался не промах! Он схватил деревянную палку и несколько раз ударил людолова по голове! В итоге ухилянта арестовали и теперь шьют против него дело. А пока доблестный суд окраины арестовал ту самую палку – длиной около 60 см и диаметром три см… На Украине рулит просроченная вороватая макака с упырями, которые натравливают на украинцев собак из ТЦК, но суд арестовывает не их, а палку, которой народ пытается от этих животных защититься! Незалежная и свободная страна 404!»
Перспективы распада Великобритании
В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали межпартийный меморандум, который позволит этим частям Соединенного Королевства совместно добиваться проведения референдума об отделении от Англии.
«Пинта разума» размышляет о реалистичности такой перспективы:
«В среднесрочной перспективе она вполне может воплотиться на практике, но при одном условии: сохранении нынешних тенденций в британской экономике и социальной сфере. Причина демарша трех частей Британии против Лондона (или, как называют британский центр принятия решений, Вестминстера) очевидна – нарастание экономических проблем Соединенного Королевства. Интересно, что три автономии хотели бы после выхода из состава Великобритании стать членами Европейского союза и тем самым получить доступ к общеевропейскому бюджету, который выглядит для них привлекательнее, нежели британский. <…> В целом же ситуация во внутриполитическом поле Великобритании сложилась довольно напряженная: к росту государственного долга, хроническому дефициту бюджета и экономическим проблемам добавляется невнятная внутренняя политика, показательной чертой которой является "министерская чехарда": британские премьеры ныне меняются, как перчатки. Впрочем, далеко идущие выводы делать пока рано».
«Мейстер» не очень верит в оптимальный для России сценарий распада королевства:
«Отметим, что сценарий распада одного из главных наших геополитических соперников был бы прекрасен: Лондон потерял бы в территории, ресурсах и населении, получив кучу проблем по размежеванию с новыми соседями (один вопрос военных баз и ядерного оружия в Шотландии чего стоит). Но пока на его осуществление мы смотрим со скепсисом. Да, сейчас во всех этих регионах к пришли к власти силы, выступающие за независимость, а идея союза с ЕС крайне популярна – в Шотландии и Северной Ирландии некогда голосовали против Брекзита. Однако в Шотландии, где идеи отделения сильнее всего, согласно опросам, за независимость выступают около 45% людей. То есть столько же, сколько и на проигранном референдуме 2014 года. Конечно, объективные проблемы Великобритании и попытки кельтских регионов разом взяться за дело могут подсобить сторонникам свободы. Однако Лондон, несомненно, постарается либо не допустить референдумы (например подкупом по расширению автономии), либо максимально усложнить их проведение. И немаловажный фактор имеет позиция ЕС – (де)мотивирует ли он потенциальные новые страны. В 2014 году, к примеру, он сыграл на стороне Лондона, заявив, что находившая в тот момент в ЕС Шотландия будет заново подавать заявку на членство в союзе».
Сенатор Алексей Пушков отмечает, что скоро и Англии не останется:
«Лондон отныне – крупнейший индийский и пакистанский город за пределами Индии и Пакистана. Пока Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия планируют отделиться от Англии, сама Англия превращается в филиал Индостана и Африки».
«Книга Носовича» удивляется тому, как длинна рука Москвы:
«Наметившемуся распаду Великобритании не грех и позлорадствовать, учитывая роль Лондона в украинском конфликте. Но, позлорадствовав в свое удовольствие, надо задуматься. Распад любой многосоставной страны для России всегда должен быть в первую очередь поводом задуматься. Почему он состоялся и может ли такой сценарий повториться с Россией. Ну, а то, что премьер-министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии – агенты Кремля, об этом я даже говорить не хочу. Читайте завтра об этом в Times, The Sun и всех прочих английских газетах».
«Всевидящее око» отмечает сепаратистские настроения на местном уровне в самой Англии:
«Толерантный лозунг "Добро пожаловать, мигранты", как ни странно, не находит отклика у многих европейских жителей. Потому что жалеть маленьких милых мигрантов хорошо из крупных городов (хотя уже и там начинается отрезвление), а жить рядом с приехавшими огромными грубыми бандитами, в грязи и насилии, приходится всем. Жители небольшого Пиддингтона в Оксфордшире устроили референдум по вопросу выхода из Британии – в знак протеста против планов властей разместить на их территории лагерь для примерно полутора тысяч просителей убежища в Соединенном Королевстве. За независимость высказались более 90% из 400 жителей. Власти на результаты голосования пока не отреагировали никак. Понятно, конечно, что это чисто символическое действо, что никто никуда никакой Пиддингтон не отпустит. Но его жители, как минимум, продемонстрировали свое отношение к антинародной политике властей. В последние годы европейские страны начали задыхаться в потоках мигрантов, которых охотно принимают власть имущие, не считаясь с потребностями собственных граждан. Евросоюз понемногу превращается в шариатское государственное образование. И простым людям это, конечно, совсем не нравится».
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