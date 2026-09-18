Телеграм: Россия обидела датский вертолет и делит Британию

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В понедельник в нейтральных водах Балтийского моря экипаж российского корвета «Сообразительный» обнаружил датский военный вертолет, который летел курсом на сближение. Экипаж вертолета игнорировал вызовы по международному каналу, не выходя на связь и не отвечая на сообщения российских моряков. Тогда командир корвета принял решение выпустить в сторону вертолета две сигнальные световые ракеты. После этого экипаж вертолета ВВС Дании покинул район нахождения нашего корабля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил командира корвета медалью «За боевые отличия» за решительное предотвращение провокации.

«Доктор Z прописал» комментирует заявление датского МИД о том, что вертолет выполнял «рутинную фотосъемку» корвета:

«Дескать, вертолет выполнял "рутинную фотосъемку" находившегося в нейтральных водах (этого датчане не отрицали) корабля. Ну в следующий раз хорошенько подумают, что и как снимать, дабы рутина не переставала быть таковой. А оперативная реакция руководства Минобороны, отметившего действия командира корвета, только радует».

«Оптимистка в штатском» считает, что мы все правильно сделали:

«Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о недопустимости подобных действий: "Это совершенно неприемлемо. В связи с инцидентом для беседы был вызван посол России". Неприемлемо, значит. А то, что датский вертолет кружит над нашим фрегатом и фотографирует все, что ему вздумается – это, значит, приемлемо? Министр обороны Дании Йеппе Бруус так ущемился, что поспешил созвать брифинг с парламентскими представителями по вопросам обороны. Целый брифинг из-за двух сигнальных ракет. Перепужалися. Российский посол в Копенгагене подчеркнул, что датский военный вертолет своими маневрами сам спровоцировал экипаж фрегата. Нечего кружить над нашими кораблями и устраивать "плановые фотосъемки" в непосредственной близости от российских военных объектов. Хотите фотографировать – фотографируйте издалека, через спутник. А если лезете вплотную – получайте сигнальные ракеты. В следующий раз, может, не сигнальные будут. А то забыли, что нейтральные воды – это не то место, где можно безнаказанно шнырять вокруг наших фрегатов».

«Северяночка» удивляется:

«У датских военнослужащих, похоже, появился новый вид "рутинной" работы: подлететь на вертолете к российскому боевому кораблю, сфотографировать его, а затем удивиться, что экипаж не воспринял это как туристическую экскурсию. <…> Давайте оперировать фактами: ракеты были не боевыми, а предупредительными пиротехническими средствами; речь шла о военном вертолете, который целенаправленно работал рядом с иностранным фрегатом, а не о случайном гражданском борте. В посольстве РФ, кстати, ответили, что датские вертолеты и прежде совершали опасные маневры возле российских кораблей, а попытка представить действия экипажа "обычной практикой" выглядит безрассудно. Разумеется, запуск ракеты вблизи вертолета – не повод для аплодисментов: в Балтийском море и без того слишком тесно, чтобы меряться нервами на высоте. Но и выдавать разведывательную съемку военного корабля за нейтральную прогулку – значит заранее готовить нужный заголовок».

«АДЕКВАТ Z» наблюдает за истерикой датчан:

«Очень хорошо выверенный дипломатический жест. Позавчера: наш корвет на западе Балтики вразумил парой сигнальных ракет по курсу датский вертолет в непосредственной близости к себе, который вел себя неприлично далеко за гранью провокации. Только что: командир корвета награжден за принятое решение медалью. Истерика, которая после этого вразумления прокатилась по датским медиа, сейчас с гарантией пойдет на второй круг, и уже на ультразвуке. Хорошо бы еще найти подходящую форму зарифмовать эту медаль с известным апокрифом про Александра III – "а если бы этих англичан не выпороли, а повесили, были бы генералом". И зарифмовать так, чтобы датская и прочая евросволочь гарантированно услышала. Чтобы истерика на той стороне приобрела высшую степень совершенства».



