В России выросло число компаний, применяющих полиграф при приеме на работу, следует из опроса сервиса SuperJob. Всех кандидатов проверяет 1% опрошенных, выборочные проверки устраивает еще 5% (против 4% в прошлом году). 39% рекрутеров видят смысл в использовании детектора лжи (годом ранее показатель составлял 36%). Доля категорических противников таких проверок — 57%. Из соискателей пройти процедуру согласны 65% респондентов, а готовность выше у тех, кто зарабатывает больше. Южалин напомнил, что по закону работодатель не может обязывать соискателя проходить полиграф.

«Сегодня многие работодатели используют в своей практике такую историю, особенно если работа связана с финансовыми обязательствами: с деньгами, с материальным имуществом, материальными ценностями. Это делается, чтобы быть уверенным, что человек, который назначается на должность материально ответственного лица, не создает потенциальный риск для работодателя. Поэтому такой вариант используется, хотя точной статистики нет, поскольку это история, не то чтобы незаконная, но возможность прохождения полиграфа, как обязательное условие заключения трудового договора, законом не предусмотрена. Работодатель может предложить соискателю такую процедуру, а уже соглашаться на него или нет — каждый соискатель решает сам», — объяснил собеседник НСН.

Он отметил, что не взять на работу на основании отказа от полиграфа, кандидата не могут, однако рекрутер может указать в качестве обоснования любую законную причину.

«Отказ от прохождения полиграфа нельзя квалифицировать как законное основание отказывать в заключении трудового договора. Но нужно понимать, что после отказа соискателя в этой процедуре, скорее всего, последует и отказ работодателя. Просто, как правило, работодатели подбирают иное основание для отказа. Не потому, что соискатель полиграф не прошел, а, например, по квалификационным требованиям не подходит, или они проводили какой-то конкурс, и выбрали более подходящего кандидата», — сообщил юрист.