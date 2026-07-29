Юрист назвал незаконным принуждение соискателей к детектору лжи
Работодатель может использовать полиграф, но не имеет права обязывать соискателя его проходить, заявил НСН Александр Южалин.
Проводить проверку сотрудников на детекторе лжи законом не запрещено, однако процедура должна проходить исключительно с добровольного согласия соискателя, а отказ от нее не может выступать причиной для отказа в приеме на работу, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В России выросло число компаний, применяющих полиграф при приеме на работу, следует из опроса сервиса SuperJob. Всех кандидатов проверяет 1% опрошенных, выборочные проверки устраивает еще 5% (против 4% в прошлом году). 39% рекрутеров видят смысл в использовании детектора лжи (годом ранее показатель составлял 36%). Доля категорических противников таких проверок — 57%. Из соискателей пройти процедуру согласны 65% респондентов, а готовность выше у тех, кто зарабатывает больше. Южалин напомнил, что по закону работодатель не может обязывать соискателя проходить полиграф.
«Сегодня многие работодатели используют в своей практике такую историю, особенно если работа связана с финансовыми обязательствами: с деньгами, с материальным имуществом, материальными ценностями. Это делается, чтобы быть уверенным, что человек, который назначается на должность материально ответственного лица, не создает потенциальный риск для работодателя. Поэтому такой вариант используется, хотя точной статистики нет, поскольку это история, не то чтобы незаконная, но возможность прохождения полиграфа, как обязательное условие заключения трудового договора, законом не предусмотрена. Работодатель может предложить соискателю такую процедуру, а уже соглашаться на него или нет — каждый соискатель решает сам», — объяснил собеседник НСН.
Он отметил, что не взять на работу на основании отказа от полиграфа, кандидата не могут, однако рекрутер может указать в качестве обоснования любую законную причину.
«Отказ от прохождения полиграфа нельзя квалифицировать как законное основание отказывать в заключении трудового договора. Но нужно понимать, что после отказа соискателя в этой процедуре, скорее всего, последует и отказ работодателя. Просто, как правило, работодатели подбирают иное основание для отказа. Не потому, что соискатель полиграф не прошел, а, например, по квалификационным требованиям не подходит, или они проводили какой-то конкурс, и выбрали более подходящего кандидата», — сообщил юрист.
При этом Южалин напомнил, что при давлении со стороны потенциального работодателя соискатель может обратиться в суд, и шансы выиграть у него довольно высоки.
«Поскольку Трудовой кодекс говорит, что проверка на полиграфе не предусмотрена законом, работодатель может определить регламент его проведения в своих внутренних локальных актах: в положениях, инструкциях, регламентах и так далее. Теоретически работодатель может предусмотреть процедуру прохождения полиграфа у себя в компании, определив это каким-нибудь положением, но нужно понимать, что любой локальный акт не может противоречить требованиям закона. Поэтому работодателю нельзя в отсутствие нормативных требований предъявлять условия о том, что это обязательное условие для заключения договора и без него вообще никак. Если так указать, то при обращении соискателя в суд, скорее всего, суд встанет на сторону работника», — подчеркнул он.
Ранее Александр Южалин рассказывал НСН, что активность сотрудников в Сети в определенных случаях может быть законным поводом для увольнения, например, если пост или комментарий раскрывает коммерческую тайну.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне стали чаще раздражаться из-за рекламных сообщений от банков
- Адвокат де Вель заявил, что власти Франции не одобрят экстрадицию Дурова
- Юрист назвал незаконным принуждение соискателей к детектору лжи
- Рок-хиты и этно-мотивы: Радио JAZZ объявило программу «Джаз на Яхте» на август
- Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым рассказал о пожаре на площадке
- По следам Зыкиной: Как песня Монеточки попала в нового «Человека-паука»
- СМИ: Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии
- Новак поручил продолжить контроль цен на рынке топлива
- Назван возможный гонорар Михаила Ефремова за съемки в новом фильме
- В Туле неизвестный пытался убить местного предпринимателя