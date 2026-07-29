Связь с международным интернет-трафиком у РФ идет не только через финскую границу, поэтому односторонний разрыв кабелей, не изолирует россиян, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.



️Финляндия с 2027 года отключит Россию от международного интернет-трафика. Страна перестанет обслуживать опоры ЛЭП по которым проложено оптоволокно из Европы в РФ. Через эти каналы проходит до 30% связи между странами, а также до 70% международного интернета для россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кусков не увидел поводов для паники.