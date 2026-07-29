Россиянам пообещали сохранить зарубежный интернет
Ограничения от Финляндии не отрежут Россию от мировой паутины, заявил НСН Денис Кусков.
Связь с международным интернет-трафиком у РФ идет не только через финскую границу, поэтому односторонний разрыв кабелей, не изолирует россиян, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
️Финляндия с 2027 года отключит Россию от международного интернет-трафика. Страна перестанет обслуживать опоры ЛЭП по которым проложено оптоволокно из Европы в РФ. Через эти каналы проходит до 30% связи между странами, а также до 70% международного интернета для россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кусков не увидел поводов для паники.
«Вариантов развития очень много — эти маршруты проходят вдоль железных дорог, по дну Балтийского моря, и каждое направление берет на себя определенную долю. Нагрузка на оставшиеся пути передачи увеличится, поэтому в часы пик: в утренний прайм-тайм, качество связи будет похуже. Это сохранится, пока не появится альтернативы до поры, до времени. А они есть — Балтика, Стамбул и другие», — отметил он.
Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил спецкору НСН в ходе пресс-конференции в Москве, как отключение от западных спутников повлияло на интернет в регионе.
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