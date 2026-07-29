Власть и угрозы: Почему ЕС заставит Италию найти деньги для Киева
Александр Рар напомнил НСН, что Венгрию уже лишили финансирования за ее отказ спонсировать Киев, так что подобная участь, вероятно, ждет и бунтующую Италию.
Брюссель имеет достаточно рычагов, чтобы оказать давление на страны ЕС, которые больше не хотят поддерживать Украину, так что украинский конфликт точно затянется еще года на два. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Группа парламентариев от итальянской оппозиционной партии Futuro Nazionale («Национальное будущее») выступила с инициативой о полном отказе от военной помощи Украине, инициатива внесена в парламент. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету Blitz Quotidiano. Так, партия внесла резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев. Рар объяснил, что Италия столкнется с серьезным давлением.
«У Италии, Испании, Португалии, Австрии, Греции, у восточноевропейских стран кончились деньги, чтобы финансировать продолжение войны на Украине. Однако северные страны, которые уже не последуют прагматичной линии, особенно Великобритания, Германия, Швеция, напротив, говорят, что по идеологическим соображениям нужно сделать всё, чтобы Украина выиграла. Поэтому они и дальше будут из своих бюджетов вбухивать деньги в эту войну», — рассказал он.
По словам Рара, больше всего энтузиазма у Германии. Так, что, по его мнению, военный конфликт может затянуться еще на два года.
«Та страна, которая больше всего это всё финансирует, — это Германия. Она считает, что это нужно делать за счёт благосостояния своих собственных граждан. Сейчас выясняется, что в 2026 году всё не закончится, потому что у России достаточно средств для продолжения, да и Германия перестроила всё на военный лад. Бунтов здесь против этого не ожидается. Так что война продолжится до 2027–2028 года», — отметил он.
В связи с этим политолог указал, что и на Италию, и на другие страны, нежелающие финансировать Украину, будет отказываться серьезное давление, ресурсы для этого есть.
«Во‑первых, у Брюсселя пока ещё много власти. Они пытаются через разные сферы законодательства добиться своей стратегической линии. Поэтому, да, будет заламывание рук отдельным государствам, будет нажим на ту же Болгарию, на Италию, будут угрозы — как с Венгрией. В принципе, они сломали Орбана (Виктор Орбан — экс‑премьер‑министр Венгрии. — Прим. НСН) тем, что лишили его миллиона евро дотаций в течение двух‑трёх лет. Петер Мадьяр, в том числе, стал премьером с тем аргументом, что надо снова сближаться с Европой, так как денег нет», — подытожил он.
Ранее Рар говорил НСН, что политики в Германии ждут подходящего момента для начала переговоров с Россией, но он не наступит, так как они верят в серьезный военный успех Украины.
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