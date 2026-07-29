Брюссель имеет достаточно рычагов, чтобы оказать давление на страны ЕС, которые больше не хотят поддерживать Украину, так что украинский конфликт точно затянется еще года на два. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Группа парламентариев от итальянской оппозиционной партии Futuro Nazionale («Национальное будущее») выступила с инициативой о полном отказе от военной помощи Украине, инициатива внесена в парламент. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету Blitz Quotidiano. Так, партия внесла резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев. Рар объяснил, что Италия столкнется с серьезным давлением.

«У Италии, Испании, Португалии, Австрии, Греции, у восточноевропейских стран кончились деньги, чтобы финансировать продолжение войны на Украине. Однако северные страны, которые уже не последуют прагматичной линии, особенно Великобритания, Германия, Швеция, напротив, говорят, что по идеологическим соображениям нужно сделать всё, чтобы Украина выиграла. Поэтому они и дальше будут из своих бюджетов вбухивать деньги в эту войну», — рассказал он.

По словам Рара, больше всего энтузиазма у Германии. Так, что, по его мнению, военный конфликт может затянуться еще на два года.