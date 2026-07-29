Россиянам назвали пять ред-флагов, которые отпугивают работодателя

Гарри Мурадян заявил НСН, что работодателей отпугивают кандидаты-формалисты, жесткие шутки и излишняя похвала самого себя. 

Если человек плохо говорит о предыдущих работодателях, имеет серьезные долговые обязательства и сомнительные шутки в соцсетях, его не пригласят на следующие этапы собеседования, заявил НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Уход от разговора о размере выплат, предложение «серой» схемы или озвучивание суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают 18% россиян на собеседовании. Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессия и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов. Еще 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность, следует из опроса SuperJob. Мурадян рассказал и об обратной стороне тревожных звоночков.

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«Для кандидатов можно выделить несколько ред-флагов. Во-первых, когда человек плохо говорит про предыдущих работодателей. Во-вторых, когда мы понимаем, что человек жестко судился, делал что-то, чтобы стрясти деньги с работодателя. Третий звоночек - это когда человек формалист, работает от «сих до сих» и точка. Четвертый пункт, когда мы понимаем, что у человека серьезные долговые обязательства, которые он может не погасить. И пятое – это сомнительные посты в социальных сетях, жесткие шутки, шутки ниже пояса. Это очень влияет на образ и репутацию человека. Еще странно выглядит кандидат, который хвалит одного себя, не упоминает работу в команде, приписывает себе чужие заслуги», - рассказал он.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что работодатель может привлечь работника к ответственности за использование ненормативной лексики, если такие нормы прописаны во внутренних документах компании.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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