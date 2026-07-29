Если человек плохо говорит о предыдущих работодателях, имеет серьезные долговые обязательства и сомнительные шутки в соцсетях, его не пригласят на следующие этапы собеседования, заявил НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Уход от разговора о размере выплат, предложение «серой» схемы или озвучивание суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают 18% россиян на собеседовании. Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессия и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов. Еще 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность, следует из опроса SuperJob. Мурадян рассказал и об обратной стороне тревожных звоночков.