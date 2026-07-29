Россиянам рассказали, как изменятся выплаты по больничному в августе
Размер пособия по временной нетрудоспособности в августе 2026 года будет почти на две тысячи рублей больше, чем в конце лета прошлого года. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он уточнил, что в текущем году за 13 дней болезни в августе 2026 года размер больничного составит мимнимум 11 361,61 рубля - на 1951,3 рубля больше, чем годом ранее.
По словам эксперта, увеличение связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января поднялся с 22 440 рублей до 27 093 рублей.
«Напомню, что первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд России», - заключил Балынин.
Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что новой семейной налоговой выплатой воспользовались 3,4 млн россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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