Кабмин РФ изменил бланки заграничных паспортов

Из российских заграничных паспортов графы «Личный код» и «Учетная запись» будут исключены, как неактуальные. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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Отмечается, что изменения в описание бланков документов внесло правительство РФ. Согласно постановлению, с января 2027 года в загранпаспорта перестанут вносить сведения о детях.

Кроме того, в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации в документе будут использоваться три обозначения. Это «PP» для загранпаспорта гражданина, «PD» — для дипломатического загранпаспорта и «PO» — для служебного.

Ранее в МВД заявили, что гражданин России в соответствии с законом может иметь два загранпаспорта, включая один биометрический, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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