Кабмин РФ изменил бланки заграничных паспортов
Из российских заграничных паспортов графы «Личный код» и «Учетная запись» будут исключены, как неактуальные. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Отмечается, что изменения в описание бланков документов внесло правительство РФ. Согласно постановлению, с января 2027 года в загранпаспорта перестанут вносить сведения о детях.
Кроме того, в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации в документе будут использоваться три обозначения. Это «PP» для загранпаспорта гражданина, «PD» — для дипломатического загранпаспорта и «PO» — для служебного.
Ранее в МВД заявили, что гражданин России в соответствии с законом может иметь два загранпаспорта, включая один биометрический, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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