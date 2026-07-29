Кабмин РФ изменил бланки заграничных паспортов

Отмечается, что изменения в описание бланков документов внесло правительство РФ. Согласно постановлению, с января 2027 года в загранпаспорта перестанут вносить сведения о детях.

Кроме того, в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации в документе будут использоваться три обозначения. Это «PP» для загранпаспорта гражданина, «PD» — для дипломатического загранпаспорта и «PO» — для служебного.

Ранее в МВД заявили, что гражданин России в соответствии с законом может иметь два загранпаспорта, включая один биометрический, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

