Двумя неделями могут ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Как пишет «Коммерсант», Банк России планирует ввести 14-дневный период охлаждения для выявления недостоверных данных от страхователя. По истечении этого срока компания утратит право на отказ от договора и удержания премии. Сейчас страховщик может отказаться от договора ОСАГО без возврата премии на любом этапе его действия до наступления страхового случая. Моржаретто отметил, что действительно бывают сложные ситуации, в которых страховым компаниям необходимо разбираться.

«Сегодня все страховые столкнулись с большим числом случаев страхового мошенничества. Это распространено во всем мире, ни в одной стране победить это не удалось. Сейчас внесли изменения в ряд законов, по которому страховым компаниям разрешили иметь собственные службы безопасности, они получат доступ к разным информационным системам. В каждом случае страховая компания должна быстро принять решение и сказать: да, это случай страховой, мы выплатим деньги, или нет, тут явно есть признаки мошенничества. Например, люди сымитировали какую-то аварию и хотят получить деньги со страховой компании на ремонт после несуществующего ДТП. Есть аварии явные, камеры стояли, все видно, все понятно, можно сразу сказать "да". Сейчас электронный вариант оформления по Европротоколу позволяет очень быстро такое решение принять. Но есть случаи сложные, и надо разобраться, и тут как раз устанавливаются временные рамки: ребята, давайте определяйтесь, вот вам две недели, решите, все хорошо или все плохо», — объяснил он.