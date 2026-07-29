Борьба с «резинщиками»: Как период охлаждения по ОСАГО поможет автовладельцам
В спорных случаях страховые компании могут «тянуть резину» в надежде, что ситуация разрешится сама собой, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Из-за случаев страховых мошенничеств, компании действительно не всегда способны быстро принять решение по выплате, однако это не значит, что клиент должен ждать ответа месяцами, объяснил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Двумя неделями могут ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Как пишет «Коммерсант», Банк России планирует ввести 14-дневный период охлаждения для выявления недостоверных данных от страхователя. По истечении этого срока компания утратит право на отказ от договора и удержания премии. Сейчас страховщик может отказаться от договора ОСАГО без возврата премии на любом этапе его действия до наступления страхового случая. Моржаретто отметил, что действительно бывают сложные ситуации, в которых страховым компаниям необходимо разбираться.
«Сегодня все страховые столкнулись с большим числом случаев страхового мошенничества. Это распространено во всем мире, ни в одной стране победить это не удалось. Сейчас внесли изменения в ряд законов, по которому страховым компаниям разрешили иметь собственные службы безопасности, они получат доступ к разным информационным системам. В каждом случае страховая компания должна быстро принять решение и сказать: да, это случай страховой, мы выплатим деньги, или нет, тут явно есть признаки мошенничества. Например, люди сымитировали какую-то аварию и хотят получить деньги со страховой компании на ремонт после несуществующего ДТП. Есть аварии явные, камеры стояли, все видно, все понятно, можно сразу сказать "да". Сейчас электронный вариант оформления по Европротоколу позволяет очень быстро такое решение принять. Но есть случаи сложные, и надо разобраться, и тут как раз устанавливаются временные рамки: ребята, давайте определяйтесь, вот вам две недели, решите, все хорошо или все плохо», — объяснил он.
Автоэксперт положительно оценивает эту инициативу, хотя отмечает, что она усложнит жизнь страховым компаниям.
«Причин затягивать с решением может быть довольно много. От банальной загрузки, что тоже бывает, до нежелания разбираться в сложной ситуации — давайте "потянем резину", а там может и само разойдется. Если появляется конкретный срок — две недели, это здорово для потребителей, потому что человек попал в аварию, у него так хлопот хватает и нервы ни к черту, а тут еще и страховая компания тянет резину. Ни "да", ни "нет", не говорит, совершенно непонятно, будут выделены средства или будет отказ. Конечно, это решение Центробанка усложняет работу страховых компаний. Но это нормально. Мы учимся работать в новых реалиях, и сейчас время стоит денег у всех, в том числе у людей, попавших в аварию. Хочется побыстрей отремонтировать автомобиль, получить своего "железного коня" обратно. Ждать годами вряд ли кто согласится», — поделился мнением Моржаретто.
Ранее эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в пресс-центре НСН рассказывала, как включить в автомобильную страховку риски атаки БПЛА.
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