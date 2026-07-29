Медведев заявил, что сохранить Россию позволит только победа в СВО

Выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», он указал, что сделать это можно лишь одним способом.

«Сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции», — указал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение специальной военной операции направлено на то, чтобы на территории Украины не было войск НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

