Медведев заявил, что сохранить Россию позволит только победа в СВО
Перед разными политическими силами и партиями в РФ в настоящее время стоит «одна общая задача — сохранить нашу страну». Как пишет RT, об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», он указал, что сделать это можно лишь одним способом.
«Сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции», — указал политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение специальной военной операции направлено на то, чтобы на территории Украины не было войск НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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