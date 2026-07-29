Россияне стали чаще раздражаться из-за рекламных сообщений от банков

В частности, в 2025 году регулярные рекламные предложения банков раздражали 22% россиян. За год этот показатель вырос до 34%.

Отмечается, что особенно неприятными граждане считают высокую частоту коммуникаций (38%), не соответствующие потребностям клиента предложения (24%), неудобное время звонков (17%), настойчивую манеру общения операторов (12%).

Также авторы исследования выяснили, что за последние полгода 61% опрошенных отключили рекламные уведомления или отозвали согласие на их получение. Ещё 23% россиян указали, что намерены сделать это в ближайшее время.

Ранее гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил «Радиоточке НСН», что реструктуризация кредитов помогает сегодня избежать волны банкротств.