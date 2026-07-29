Не стал локомотивом: Чем вызвана досрочная смена главы Удмуртии

Илья Гращенков заявил НСН, что Ольге Абрамовой придется договориться с элитами и решать вопросы малого бизнеса. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов покидает свой пост досрочно, так как не стал своим для региона, а для партии – локомотивом, заявил НСН политолог Илья Гращенков.

Ольгу Абрамову назначили врио главы Удмуртии, указ подписал президент Владимир Путин. В 2024 году Абрамова стала советником главы Минсельхоза, до этого занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии. Ранее сегодня в Кремле сообщили, что глава Удмуртии Александр Бречалов покидает свой пост. Путин принял его отставку по собственному желанию. Гращенков объяснил досрочную смену главы региона.

Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова

«Бречалов так и не смог стать для региона своим, так и не смог сделать масштабных проектов, которые позволили бы ему стать локомотивом для партии власти. Поэтому было принято решение заменить на более эффективного для нынешних задач менеджера. В регионе есть важные оборонные предприятия, но это федеральная тема, которая идет мимо губернатора. Для губернатора важны больницы, школы, рабочие места. С рабочими местами в регионе проблем не было, но есть ряд других вызовов. Например, тот же бензин, цены, сельскохозяйственная компания. Я не думаю, что к Бречалову большие вопросы, просто подходит срок, рейтинги подсказывали, что надо менять. Ижевск – это самобытный город, надо будет с элитами выстраивать диалог, они не были довольны управлением. Есть вопросы в развитии малого бизнеса, это важная составляющая для региона. От сменщика ждут более активных решений», - объяснил он.

По его словам, «замена» возможна и в других регионах.

«Не факт, что отставка Бречалова станет последней, возможен «губернаторопад» там, где показатели были не очень хорошими. Губернаторские кампании не связаны с Госдумой, поэтому это будет происходить по тому принципу, где сейчас требуется затыкание дыр. Менять могут и до выборов в Госдуму, и после», - заключил собеседник НСН.

Бречалов руководил Удмуртией с 2017 года, до этого он был секретарем Общественной палаты РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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