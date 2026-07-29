«Бречалов так и не смог стать для региона своим, так и не смог сделать масштабных проектов, которые позволили бы ему стать локомотивом для партии власти. Поэтому было принято решение заменить на более эффективного для нынешних задач менеджера. В регионе есть важные оборонные предприятия, но это федеральная тема, которая идет мимо губернатора. Для губернатора важны больницы, школы, рабочие места. С рабочими местами в регионе проблем не было, но есть ряд других вызовов. Например, тот же бензин, цены, сельскохозяйственная компания. Я не думаю, что к Бречалову большие вопросы, просто подходит срок, рейтинги подсказывали, что надо менять. Ижевск – это самобытный город, надо будет с элитами выстраивать диалог, они не были довольны управлением. Есть вопросы в развитии малого бизнеса, это важная составляющая для региона. От сменщика ждут более активных решений», - объяснил он.

По его словам, «замена» возможна и в других регионах.

«Не факт, что отставка Бречалова станет последней, возможен «губернаторопад» там, где показатели были не очень хорошими. Губернаторские кампании не связаны с Госдумой, поэтому это будет происходить по тому принципу, где сейчас требуется затыкание дыр. Менять могут и до выборов в Госдуму, и после», - заключил собеседник НСН.

Бречалов руководил Удмуртией с 2017 года, до этого он был секретарем Общественной палаты РФ.

