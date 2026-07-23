Если вы опубликовали пост или комментарий в Сети, который раскрывает коммерческую тайну, вас могут уволить с работы, и это будет законно. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Компании стали увольнять управленцев не только за посты в личных соцсетях, но и за отзывы о кафе на «Яндекс Картах», рассуждения о российском бизнесе или даже просто за большое число подписчиков, пишет РБК. Южалин раскрыл, можно ли оспорить такое увольнение.

«Я не думаю, что эта история носит массовый характер. Такие ситуации есть, но они, в принципе, были всегда. Полагаю, что у работника есть все шансы на обжалование, тем более если такой запрет изначально не предусмотрен в условиях трудового договора. Уволить сотрудника по инициативе работодателя можно только в тех случаях, которые предусматривает Трудовой кодекс. Работника можно уволить за пост в интернете, если там он раскроет охраняемую законом тайну, персональные данные других сотрудников или коммерческую тайну работодателя. Просто пост в соцсетях или какое‑то мнение, которое не раскрывает никакой конфиденциальной информации, трудно отнести к каким‑либо нарушениям», — рассказал он.