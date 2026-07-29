Не парятся: Почему ТЦ не заинтересовались термальными комплексами

Для торгового центра такой формат сопряжен с рядом трудностей, заявил НСН Булат Шакиров.

Торговые центры ищут новые способы зарабатывать, но это не особо касается открытия термальных комплексов, рассказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

За январь-июнь 2026 года предложение термальных комплексов в России выросло на 11%, что почти на треть меньше чем годом ранее. Инвесторы постепенно разочаровываются в формате: интерес потребителей к нему снижается, а конкуренция между действующими объектами становится все выше. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Шакиров объяснил, в чем главные сложности.

Попытка выжить: Торговые центры незаконно превращают в апартаменты
«Никакого безумного развития нет. Некоторые торговые центры, у которых есть большие свободные площади, открывают термальные комплексы. На этом практически не заработать, но такие заведения выступают точкой притяжения для покупателей, чтобы они проводили в ТЦ по три-пять часов. Они выйдут из термального комплекса и зайдут в кафе, рестораны и кинотеатры. Но это дорогое удовольствие — зачастую владельцы просят помощи со строительными и подготовительными мероприятиями. Но могут появиться и какие-то новые фишки. Я надеюсь, что изобретательность владельцев торговых центров позволит найти новые формы. Пока что куда выгоднее открывать падел-центры», — отметил он.

Ранее Шакиров объяснил НСН, почему торговые центры заинтересовались паделом.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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