Торговые центры ищут новые способы зарабатывать, но это не особо касается открытия термальных комплексов, рассказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

За январь-июнь 2026 года предложение термальных комплексов в России выросло на 11%, что почти на треть меньше чем годом ранее. Инвесторы постепенно разочаровываются в формате: интерес потребителей к нему снижается, а конкуренция между действующими объектами становится все выше. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Шакиров объяснил, в чем главные сложности.