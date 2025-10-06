«Лига на понижение»: Автомобилисты объяснили популярность подержанных Lada
Ограниченное предложение и относительно низкая цена позволяют отечественным брендам удерживать лидерство на рынке легковых авто с пробегом.
Относительно низкая цена и ограниченное предложение позволяет отечественной Lada удерживать лидерство на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
По данным «Автостат Инфо», в сентябре 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 5% год к году —до 581726 единиц. Лидером по-прежнему остается Lada, её продажи прибавили 4% до 137 765 авто. Второе место занимает Toyota — 58 132 единиц (+4%), третье — KIA (35 758 авто, +1%). Самой популярной моделью в сентябре стала Lada 2190 Granta — 15 030 единиц. Далее идут Lada 2107 (12 323 единиц) и KIA Rio (12 169 единиц).
«Сейчас этот «чемпионат» не так трудно выиграть, потому что мы в другую, более низкого класса лигу перешли, выражаясь спортивным языком. Конечно в этой лиги «акции» российских автомобилей существенно поднялись в плане конкурентоспособности среди покупателей. Если бы россияне имели больший выбор, вряд ли Lada, даже с учетом более низкой цены, заняла бы призовое место.
При этом, на мой взгляд, цены всё равно чрезмерно завышены даже на отечественные автомобили. В условиях дефицита, когда нет доступа к тем брендам, которые раньше были на нашем рынке, понятно, что стали больше котироваться такого рода машины», - отметил собеседник НСН.
По оценке аналитиков «Автостат Инфо», рост активности на вторичном рынке прямо влияет на дилерский и сервисный сегменты. Увеличение доли автомобилей с пробегом в обороте стимулирует развитие trade-in программ и расширение ассортимента сертифицированных автомобилей в наличии — особенно у крупных мультибрендовых центров.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», продажи новых автомобилей в России за девять месяцев упали почти на четверть год к году. За январь – сентябрь продана 1 014 121 новая машина. Lada реализовала 26 тысяч 369 автомобилей, Haval - 16 тысяч 669, Geely — 9 тысяч 733 единицы.
