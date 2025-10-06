Относительно низкая цена и ограниченное предложение позволяет отечественной Lada удерживать лидерство на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По данным «Автостат Инфо», в сентябре 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 5% год к году —до 581726 единиц. Лидером по-прежнему остается Lada, её продажи прибавили 4% до 137 765 авто. Второе место занимает Toyota — 58 132 единиц (+4%), третье — KIA (35 758 авто, +1%). Самой популярной моделью в сентябре стала Lada 2190 Granta — 15 030 единиц. Далее идут Lada 2107 (12 323 единиц) и KIA Rio (12 169 единиц).

«Сейчас этот «чемпионат» не так трудно выиграть, потому что мы в другую, более низкого класса лигу перешли, выражаясь спортивным языком. Конечно в этой лиги «акции» российских автомобилей существенно поднялись в плане конкурентоспособности среди покупателей. Если бы россияне имели больший выбор, вряд ли Lada, даже с учетом более низкой цены, заняла бы призовое место.