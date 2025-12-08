Чтобы бороться с подростковой преступностью, необходимо создать спецшколы для трудных подростков, как при СССР, и перестать допускать на экраны фильмы и сериалы, где романтизируется криминал. Об этом НСН рассказал председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности и убийства в том случае, если подросток осознавал совершаемый им поступок. Он уточнил, что речь идет о ситуациях, когда подросток осознавал свои действия. Суслов подчеркнул, что решать проблему надо другими методами.

«Проблема изначально в неправильном воспитании подростков. Раньше, в то же советское время, у нас подросток знал свои обязанности - он находился в коллективе, в школе. Про права подростка и детей никто не говорил. Но если так посмотреть вглубь истории, то сперва появляются обязанности, а потом - права. Сейчас у нас ребенок еще ничего не знает, но ему сразу говорят: «Ты имеешь право», и он считает, что ему все обязаны. Посмотрите, как сейчас много организованных преступных групп подростков», - рассказал он.