Не права, а дисциплина: Юных преступников предложили воспитывать «по-советски»
Слишком раннее наделение ребенка правами вместо объяснения ему его обязанностей и романтизация преступников в фильмах приводит к росту детской преступности, заявил НСН Игорь Суслов.
Чтобы бороться с подростковой преступностью, необходимо создать спецшколы для трудных подростков, как при СССР, и перестать допускать на экраны фильмы и сериалы, где романтизируется криминал. Об этом НСН рассказал председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности и убийства в том случае, если подросток осознавал совершаемый им поступок. Он уточнил, что речь идет о ситуациях, когда подросток осознавал свои действия. Суслов подчеркнул, что решать проблему надо другими методами.
«Проблема изначально в неправильном воспитании подростков. Раньше, в то же советское время, у нас подросток знал свои обязанности - он находился в коллективе, в школе. Про права подростка и детей никто не говорил. Но если так посмотреть вглубь истории, то сперва появляются обязанности, а потом - права. Сейчас у нас ребенок еще ничего не знает, но ему сразу говорят: «Ты имеешь право», и он считает, что ему все обязаны. Посмотрите, как сейчас много организованных преступных групп подростков», - рассказал он.
Лучшим решением преступности среди подростков было бы создание спецшкол, считает Суслов.
«Да, сейчас обретение каких-то знаний происходит рано. Но я не вижу необходимости снижать до 12 лет ответственность за половые преступления. А вот создать спецшколы, как в советское время, это да. Там приближенная к армии дисциплина, наказания. То есть если подросток в возрасте 8-12 лет совершает правонарушение, то его можно отправить в эту школу. Посмотреть, как он себя будет вести там год-два», - рассказал он.
Также собеседник НСН указал на проблему романтизации преступности и криминальных авторитетов в кино.
«Вы посмотрите, сколько этих фильмов, которые романтизируют воров в законе, тот же сериал Next, где вор в законе является положительным персонажем. Посмотрите, у нас все эти фильмы, как, например, «Легенда о Круге», шансоны звучат с экранов и приемников. Надо постоянно говорить, что преступность – это плохо. А у нас только недавно появилась ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии», - подытожил он.
Ранее председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году в России около 20 тысяч неправительственных организаций занимались вербовкой рэперов, блогеров и журналистов, а также подчеркнул, что должна наконец появиться единая государственная программа по борьбе с детским деструктивным контентом.
