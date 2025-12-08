В Москве стартует интерактивная игра «Елка Победы»
Ежегодная интерактивная программа Музея Победы «Елка Победы» стартует 20 декабря. В ее рамках в течение трех недель пройдут более 450 увлекательных командных игр и приключений для детей.
В этом году программа впервые пройдет в новой масштабной экспозиции «Путь к Победе» площадью около 4,5 тысяч квадратных метров. Она находится в главном здании музея на Поклонной горе и погружает его гостей в события Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены подлинные экспонаты, а также используются мультимедийные технологии. По сюжету Снегурочка попадает в «ловушку» старой военной кинопленки, а дети отправляются в прошлое и помогают ей вернуться.
«В интерактивной игре задействовано много персонажей — не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Дети погружаются в атмосферу 40-х годов прошлого века, знакомятся с героями того времени, видят элементы быта, форму и одежду той поры. Всего же с ребятам взаимодействуют более 50 артистов», — рассказала руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк.
Детям предстоит восстанавливать архивную кинопленку кадр за кадром, пройдя сквозь время через события 1941 – 1945 годов. В ходе игры их ждет преодоление различных препятствий и ловушек, а также встречи с героями прошлого. После выполнения всех заданий они встретят Деда Мороза и зажгут Елку Победы в Зале Полководцев.
Информационными партнерами проекта «Елка Победы» выступили радиостанция «НАШЕ Радио», телеканал Рен ТВ, МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда», информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)», «Афиша КП», медиахолдинг «ФедералПресс».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве стартует интерактивная игра «Елка Победы»
- Трамп анонсировал введение единых для США правил регулирования ИИ
- Не права, а дисциплина: Юных преступников предложили воспитывать «по-советски»
- Путин рассказал, какой будет инфляция в РФ по итогам 2025 года
- Расчет без «сумасшедшинки»: Как «Цинга» стала фаворитом фестиваля авторского кино
- Путин: Принятых мер в демографической сфере в России недостаточно
- Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год
- Пиарщики призвали россиян отказаться от хайпа в пользу патриотизма
- Дикий успех: Что сделало «Зверополис 2» хитом мирового проката
- Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое отличие»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru