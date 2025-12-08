В Москве стартует интерактивная игра «Елка Победы»

Ежегодная интерактивная программа Музея Победы «Елка Победы» стартует 20 декабря. В ее рамках в течение трех недель пройдут более 450 увлекательных командных игр и приключений для детей.

В этом году программа впервые пройдет в новой масштабной экспозиции «Путь к Победе» площадью около 4,5 тысяч квадратных метров. Она находится в главном здании музея на Поклонной горе и погружает его гостей в события Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены подлинные экспонаты, а также используются мультимедийные технологии. По сюжету Снегурочка попадает в «ловушку» старой военной кинопленки, а дети отправляются в прошлое и помогают ей вернуться.

«В интерактивной игре задействовано много персонажей — не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Дети погружаются в атмосферу 40-х годов прошлого века, знакомятся с героями того времени, видят элементы быта, форму и одежду той поры. Всего же с ребятам взаимодействуют более 50 артистов», — рассказала руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк.

Детям предстоит восстанавливать архивную кинопленку кадр за кадром, пройдя сквозь время через события 1941 – 1945 годов. В ходе игры их ждет преодоление различных препятствий и ловушек, а также встречи с героями прошлого. После выполнения всех заданий они встретят Деда Мороза и зажгут Елку Победы в Зале Полководцев.

Информационными партнерами проекта «Елка Победы» выступили радиостанция «НАШЕ Радио», телеканал Рен ТВ, МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда», информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)», «Афиша КП», медиахолдинг «ФедералПресс».

