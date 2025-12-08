Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным
Необходимо не допустить ухода бизнеса в тень после повышения НДС до 22%. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что следует обеспечит условия, чтобы «работали легально и доходы соответствовали бюджету».
«Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам... решили... что честнее, прямее и надёжнее просто пойти вот на это повышение НДС. Временное, я надеюсь, но повышение», - заключил глава государства.
Ранее заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко заявила, что повышение НДС ощутит на себе вся экономика, в том числе в категории товаров, облагающихся льготной ставкой налога в 10%, пишут «Известия».
