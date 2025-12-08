Трамп анонсировал введение единых для США правил регулирования ИИ

По его словам, это необходимо для того, чтобы США не потеряли лидерства в сфере ИИ, что может произойти, «если 50 штатов будут вовлечены в разработку правил и процесс их утверждения».

«Не может быть так, чтобы компания получала 50 разрешений каждый раз, когда хочет что-то сделать», - заключил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

