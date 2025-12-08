Трамп анонсировал введение единых для США правил регулирования ИИ
В США введут единые федеральные правила регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, это необходимо для того, чтобы США не потеряли лидерства в сфере ИИ, что может произойти, «если 50 штатов будут вовлечены в разработку правил и процесс их утверждения».
«Не может быть так, чтобы компания получала 50 разрешений каждый раз, когда хочет что-то сделать», - заключил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп анонсировал введение единых для США правил регулирования ИИ
- Не права, а дисциплина: Юных преступников предложили воспитывать «по-советски»
- Путин рассказал, какой будет инфляция в РФ по итогам 2025 года
- Расчет без «сумасшедшинки»: Как «Цинга» стала фаворитом фестиваля авторского кино
- Путин: Принятых мер в демографической сфере в России недостаточно
- Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год
- Пиарщики призвали россиян отказаться от хайпа в пользу патриотизма
- Дикий успех: Что сделало «Зверополис 2» хитом мирового проката
- Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое отличие»
- «Ожидаем солдаут!»: В Россию едет «молчавший» 13 лет рэпер Flo Rida
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru