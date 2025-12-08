Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, он указал на необходимость ужесточить контроль за оборотом наличных денег в стране.

Глава государства добавил, что данная мера является частью плана по борьбе с теневой экономикой, и призвал «действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели которые добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», - заключил он.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что объём наличных денег в обращении в III квартале 2025 года увеличился на 659 млрд рублей, пишут «Известия».

