Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин актеру Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Как показало вскрытие, причиной смерти стало острое воздействие кетамина, пишет RT.

Как заявила судья, Пласенсия способствовал зависимости Перри от препарата и использовал это для собственной выгоды. Врач признал свою вину в незаконной продаже кетамина.

Ранее родные Перри выразили благодарность правоохранителям, участвующим в расследовании, и отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

