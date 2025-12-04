Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин актеру Мэттью Перри

Врач Сальвадор Пласенсия, который продавал кетамин актёру Мэттью Перри, получил 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Associated Press.

Помощница Мэттью Перри признала себя виновной в смерти актера

Звезда сериала «Друзья» умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Как показало вскрытие, причиной смерти стало острое воздействие кетамина, пишет RT.

Как заявила судья, Пласенсия способствовал зависимости Перри от препарата и использовал это для собственной выгоды. Врач признал свою вину в незаконной продаже кетамина.

Ранее родные Перри выразили благодарность правоохранителям, участвующим в расследовании, и отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
