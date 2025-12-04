Стубб: Урегулирование на Украине будет «трудно переварить»

По его словам, итоги урегулирования конфликта многим будет «трудно переварить».

«Но помните, что для украинцев это будет ещё сложнее», - заключил политик.

Ранее Стубб призвал готовиться к завершению конфликта на Украине, отметив, что его условиях не будут устраивать Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».