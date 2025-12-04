Стубб: Урегулирование на Украине будет «трудно переварить»
4 декабря 202513:44
Финляндии не следует рассчитывать на «идеальные» условия для Украины в рамках урегулирования. Как пишет RT, об этом заявил финский президент Александр Стубб.
По его словам, итоги урегулирования конфликта многим будет «трудно переварить».
«Но помните, что для украинцев это будет ещё сложнее», - заключил политик.
Ранее Стубб призвал готовиться к завершению конфликта на Украине, отметив, что его условиях не будут устраивать Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
