Стубб: Урегулирование на Украине будет «трудно переварить»

Финляндии не следует рассчитывать на «идеальные» условия для Украины в рамках урегулирования. Как пишет RT, об этом заявил финский президент Александр Стубб.

В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности

По его словам, итоги урегулирования конфликта многим будет «трудно переварить».

«Но помните, что для украинцев это будет ещё сложнее», - заключил политик.

Ранее Стубб призвал готовиться к завершению конфликта на Украине, отметив, что его условиях не будут устраивать Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

