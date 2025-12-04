«Если брать общие технологии искусственного интеллекта, они не заточены под рекомендации в сфере инвестирования. А если брать какие-то специализированные системы, они уже давно разработаны и могут использовать разные методики для оценки привлекательности акций. Несколько лет назад стала популярна модель, которая оценивает упоминание компаний в интернете. Чем чаще упоминается компания, тем больше к ней подогревается интерес на фондовом рынке. Но подобные системы еще не так широко используются, так как однозначной оценки здесь быть не может», - пояснил он.

По его словам, ИИ даже обеспечивает доступ к некоторым закрытым источникам информации.

«Сейчас нейросети позволяют получить быстрый доступ к информации о компаниях, к макроэкономической статистике. ИИ даже обеспечивает доступ к некоторым закрытым источникам, которые могут быть интересны для анализа будущих инвестиций. Это все стало проще, чем пять-десять лет назад. Но пока это еще не тот инструмент, который обещает надежную стратегию на рынке без рисков. Человек все равно принимает решение сам. Нейросеть стала инструментом анализа, теперь не надо самостоятельно читать сотни сайтов. Этот инструмент облегчает задачу аналитика и трейдерам, но это пока не панацея», - заключил собеседник НСН.

Банковские вклады перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

