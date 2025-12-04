Как инвесторы используют нейросети для оценки привлекательности акций
Инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил НСН, что ИИ даже обеспечивает доступ к некоторым закрытым источникам, которые могут быть интересны для анализа.
Нейросеть стала инструментом анализа, инвестору не нужно теперь листать «сотню сайтов», но решение ИИ принимать не может, так как учитывается слишком много факторов, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Каждый шестой инвестор уже использует искусственный интеллект (ИИ) для принятия решений. К таким выводам пришли эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» и аналитической консалтинговой компании FrankRG по итогам совместного исследования. Кочетков рассказал, как используются новые технологии в сфере инвестиций.
«Если брать общие технологии искусственного интеллекта, они не заточены под рекомендации в сфере инвестирования. А если брать какие-то специализированные системы, они уже давно разработаны и могут использовать разные методики для оценки привлекательности акций. Несколько лет назад стала популярна модель, которая оценивает упоминание компаний в интернете. Чем чаще упоминается компания, тем больше к ней подогревается интерес на фондовом рынке. Но подобные системы еще не так широко используются, так как однозначной оценки здесь быть не может», - пояснил он.
По его словам, ИИ даже обеспечивает доступ к некоторым закрытым источникам информации.
«Сейчас нейросети позволяют получить быстрый доступ к информации о компаниях, к макроэкономической статистике. ИИ даже обеспечивает доступ к некоторым закрытым источникам, которые могут быть интересны для анализа будущих инвестиций. Это все стало проще, чем пять-десять лет назад. Но пока это еще не тот инструмент, который обещает надежную стратегию на рынке без рисков. Человек все равно принимает решение сам. Нейросеть стала инструментом анализа, теперь не надо самостоятельно читать сотни сайтов. Этот инструмент облегчает задачу аналитика и трейдерам, но это пока не панацея», - заключил собеседник НСН.
