Не по силам: Роскомнадзор не сможет заблокировать все VPN-сервисы
Ирина Левова заявила НСН, что в борьбе за соблюдение законодательства россиян точно не отключат от интернета, так как это нарушит работу целых систем, включая банковскую.
Роскомнадзор сейчас блокирует наиболее популярные средства обхода блокировок, «обрубить» все VPN не получится, заявила НСН директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
Роскомнадзор (РКН) обновил настройки стоящих на сетях операторов связи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN, пишет РБК. Теперь ведомство блокирует ещё три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, два из которых считаются относительно старыми. Первыми ещё месяц назад это ощутили жители Татарстана, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, Приморья. Эксперты говорят, что VLESS был одним из последних относительно стабильно работающих VPN-протоколов. Левова рассказала, к чему это приведет.
«Последовательная политика государства и Роскомнадзора состоит в том, что принятое законодательство должно исполняться. Конечно, различные технологии обхода блокировок будут развиваться, но одновременно развиваются средства противодействию такого рода механикам. Блокируются сейчас только наиболее популярные средства обхода блокировок, а менее популярные VPN вряд ли получится обрубить. Это бесконечная борьба», - пояснила она.
Также она объяснила, почему в борьбе за соблюдение законодательства россиян точно не отключат от интернета.
«Отключить весь интернет пользователю не очень технически возможно, если пытаемся блокировать VPN-протоколы. Пользователи еще обсуждали блокировку зарубежного сегмента, это невозможно, потому что тогда у нас много чего перестанет работать внутри, включая банковскую систему, мобильную связь. Если говорить о блокировках, мы должны понимать, что мы находимся в догоняющем положении. У нас архитектура Сети изначально была сильно связана с международным сегментом, построить заново сложно», - заключила собеседница НСН.
Ранее российские провайдеры стали отключать пользователей от интернета при попытке воспользоваться VPN, сообщает Digital Report. После включения сервиса некоторые абоненты полностью теряют связь с сетью, хотя компьютер и телефон показывают наличие сигнала Wi-Fi или 4G. После обнаружения VPN провайдер «сбивает» настройки DNS-сервера, из-за чего интернет полностью пропадает.
