«Последовательная политика государства и Роскомнадзора состоит в том, что принятое законодательство должно исполняться. Конечно, различные технологии обхода блокировок будут развиваться, но одновременно развиваются средства противодействию такого рода механикам. Блокируются сейчас только наиболее популярные средства обхода блокировок, а менее популярные VPN вряд ли получится обрубить. Это бесконечная борьба», - пояснила она.

Также она объяснила, почему в борьбе за соблюдение законодательства россиян точно не отключат от интернета.

«Отключить весь интернет пользователю не очень технически возможно, если пытаемся блокировать VPN-протоколы. Пользователи еще обсуждали блокировку зарубежного сегмента, это невозможно, потому что тогда у нас много чего перестанет работать внутри, включая банковскую систему, мобильную связь. Если говорить о блокировках, мы должны понимать, что мы находимся в догоняющем положении. У нас архитектура Сети изначально была сильно связана с международным сегментом, построить заново сложно», - заключила собеседница НСН.

Ранее российские провайдеры стали отключать пользователей от интернета при попытке воспользоваться VPN, сообщает Digital Report. После включения сервиса некоторые абоненты полностью теряют связь с сетью, хотя компьютер и телефон показывают наличие сигнала Wi-Fi или 4G. После обнаружения VPN провайдер «сбивает» настройки DNS-сервера, из-за чего интернет полностью пропадает.

