«Не получится!»: Продажу самогонных аппаратов запретить не сможет никто

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты. Басин считает, что запрет продажи самогонных аппаратов ни к чему не приведет.

«Запретить просто не получится. Сейчас самогонный аппарат собирается как конструктор из запчастей. Холодильники, кубы перегонные и так далее. Фактически, детали для самогонного аппарата можно купить в любом магазине. Какие-нибудь готовые устройства назовут дистилляторами воды. Даже если запретят, то продавцы самогонных аппаратов переквалифицируются в продавцов запчастей для них, например. Купить все это не составит труда», - разъяснил собеседник НСН.