«Не получится!»: Продажу самогонных аппаратов запретить не сможет никто

Учредитель национальной лиги дистиллеров Александр Басин в эфире НСН заявил, что не видит смысла в запрете продажи самогонных аппаратов.

Учредитель Национальной лиги дистиллеров Александр Басин в интервью НСН заявил, что никто не сможет запретить продажу самогонных аппаратов.

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Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты. Басин считает, что запрет продажи самогонных аппаратов ни к чему не приведет.

«Запретить просто не получится. Сейчас самогонный аппарат собирается как конструктор из запчастей. Холодильники, кубы перегонные и так далее. Фактически, детали для самогонного аппарата можно купить в любом магазине. Какие-нибудь готовые устройства назовут дистилляторами воды. Даже если запретят, то продавцы самогонных аппаратов переквалифицируются в продавцов запчастей для них, например. Купить все это не составит труда», - разъяснил собеседник НСН.

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По его словам, если делать алкогольные напитки из качественного сырья, то никто не отравится.

«При производстве алкоголя в домашних условиях на любом самогонном аппарате из хорошего пищевого сырья отравиться невозможно. Содержание метанола будет настолько минимально, что отравиться невозможно. Произошедшее недавно массовое отравление связано исключительно с некачественным сырьем в виде какого-то дешевого спирта. Когда человек готовит для себя алкоголь, то он будет делать из качественных продуктов. Когда готовит на продажу, то будет экономить на всем, чтобы получить минимальную себестоимость. Так и получается, что в состав алкогольных напитков попадает дешевый спирт. Нужно покупать алкоголь в проверенных местах и у проверенных людей», - отметил эксперт.

Ранее Государственное собрание Мордовии предложило запретить в России рекламу самогонных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Василенко
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