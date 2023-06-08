«Не получится!»: Продажу самогонных аппаратов запретить не сможет никто
Учредитель национальной лиги дистиллеров Александр Басин в эфире НСН заявил, что не видит смысла в запрете продажи самогонных аппаратов.
Учредитель Национальной лиги дистиллеров Александр Басин в интервью НСН заявил, что никто не сможет запретить продажу самогонных аппаратов.
Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты. Басин считает, что запрет продажи самогонных аппаратов ни к чему не приведет.
«Запретить просто не получится. Сейчас самогонный аппарат собирается как конструктор из запчастей. Холодильники, кубы перегонные и так далее. Фактически, детали для самогонного аппарата можно купить в любом магазине. Какие-нибудь готовые устройства назовут дистилляторами воды. Даже если запретят, то продавцы самогонных аппаратов переквалифицируются в продавцов запчастей для них, например. Купить все это не составит труда», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, если делать алкогольные напитки из качественного сырья, то никто не отравится.
«При производстве алкоголя в домашних условиях на любом самогонном аппарате из хорошего пищевого сырья отравиться невозможно. Содержание метанола будет настолько минимально, что отравиться невозможно. Произошедшее недавно массовое отравление связано исключительно с некачественным сырьем в виде какого-то дешевого спирта. Когда человек готовит для себя алкоголь, то он будет делать из качественных продуктов. Когда готовит на продажу, то будет экономить на всем, чтобы получить минимальную себестоимость. Так и получается, что в состав алкогольных напитков попадает дешевый спирт. Нужно покупать алкоголь в проверенных местах и у проверенных людей», - отметил эксперт.
Ранее Государственное собрание Мордовии предложило запретить в России рекламу самогонных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
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