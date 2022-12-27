«Делают самогонку!»: Экономист объяснил резкое подорожание сахара

Накануне «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз РФ предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, которое будет ограничивать цены на этот товар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 рублей за один килограмм. По информации источников, сахар резко подорожал с 19 по 25 декабря. Леонид Холод отметил, что подобное соглашение будет крайне эффективно.

«С точки зрения самого выращивания, особых предпосылок к подорожанию сахара нет. Но все дорожает. Как мы заметили, продовольственная инфляция имеет место быть, а сахар базовый товар. Он же связан с консервацией: когда у людей становится меньше денег, они начинают больше приобретать дешевые товары и заниматься собственными заготовками, многие делают самогонку. Потребление сахара растет. Это только оптовое повышение, пока оно дойдет до розницы… Это все не автоматически получается. Розница может реагировать не особо с готовностью», - сказал Холод.

Он отметил, что соглашение, которое будет ограничивать цены на сахар, будет работать в полной мере. Холод указал, что два года назад подобные меры помогли остановить рост цен.