«Делают самогонку!»: Экономист объяснил резкое подорожание сахара
Когда у людей становится меньше денег, они начинают больше приобретать дешевые товары и заниматься собственными заготовками, отметил в эфире НСН Леонид Холод.
Цены на сахар выросли, так как в России идет продовольственная инфляция, а сахар является базовым товаром, с помощью которого многие россияне делают заготовки на зиму и самогон, объяснил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН.
Накануне «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз РФ предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, которое будет ограничивать цены на этот товар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 рублей за один килограмм. По информации источников, сахар резко подорожал с 19 по 25 декабря. Леонид Холод отметил, что подобное соглашение будет крайне эффективно.
«С точки зрения самого выращивания, особых предпосылок к подорожанию сахара нет. Но все дорожает. Как мы заметили, продовольственная инфляция имеет место быть, а сахар базовый товар. Он же связан с консервацией: когда у людей становится меньше денег, они начинают больше приобретать дешевые товары и заниматься собственными заготовками, многие делают самогонку. Потребление сахара растет. Это только оптовое повышение, пока оно дойдет до розницы… Это все не автоматически получается. Розница может реагировать не особо с готовностью», - сказал Холод.
Он отметил, что соглашение, которое будет ограничивать цены на сахар, будет работать в полной мере. Холод указал, что два года назад подобные меры помогли остановить рост цен.
«В принципе, подключение антимонопольных мер и одновременное провоцирование вот таких ценовых соглашений, которые предписывали бы не повышать цены какое-то время, действуют. Два года назад это помогло остановить рост цен и даже немного понизить. Когда оговаривается какая-то цена, никто не предлагает делать это в убыток ценой загубления сахарного комплекса. Там имеет место быть инфляция и объективные факторы, их нужно будет учитывать», - резюмировал Холод.
Так, соглашение, ограничивающее цены на сахар, было заключено между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями 16 декабря 2020 года, после того как президент России Владимир Путин публично обратил внимание на рост цен на некоторые продукты. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- В Екатеринбурге предъявили обвинение женщине, убившей троих детей
- «Филькина грамота». Слуцкий оценил призыв Украины исключить Россию из ООН
- Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Запорожской области
- Белоусов считает, что 2023 год для экономики России станет гораздо легче
- Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ
- Эксперты назвали плюсы и минусы покупки недвижимости за рубежом
- Критик действий Москвы может стать послом Германии в России
- Слуцкий заявил о неготовности Украины к переговорам
- Эксперт назвал самые вредные блюда на новогоднем столе
- Шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru