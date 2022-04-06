В Госдуме признали законность продажи самогонных аппаратов детям
Несовершеннолетние в России могут на законных основаниях приобрести самогонный аппарат, несмотря на запрет продажи им алкоголя. На такую коллизию обратили внимание в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике.
Член Общественного совета при министерстве финансов Игорь Косарев назвал такое положение вещей «недоразумением», требующее скорейшего исправления, сообщает «Парламентская газета». По данным эксперта, на самогон приходится пятая часть всего крепкого алкоголя, который употребляют в России - 20 миллионов декалитров в год. При этом большая часть такого «напитка» имеет опасный для человека состав.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин выступил за введение в России учёта самогонных аппаратов со стороны Росалкогольрегулирования. При этом речь не идёт о запрете изготовления самогона для личного употребления. Однако в случае продажи для его производителей должны действовать те же требования, что и для других участников рынка, подчеркнул сенатор.
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