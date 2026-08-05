В МГИМО призвали не отказываться от традиционных лекций в пользу ИИ
Компьютер не поделится со студентами жизненным опытом, а фантазию человека не заменит ни одна машина, заявил НСН Борис Мартынов.
Классическое преподавание может видоизменяться в соответствии с духом времени и развитием технологий, однако место для живого общения в образовании всегда должно оставаться, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
Классический формат университетских лекций может уйти в прошлое. Вместо этого студентов будут обучать при помощи коротких вертикальных видео и персонализированных ИИ-тьюторов. Такое мнение в беседе с Радио РБК выразил ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов. Он добавил, что живое общение с преподавателями останется, но перейдет в интерактивный формат, а не классическое начитывание материала. Мартынов считает, что классические формы преподавания в любом случае должны оставаться.
«Ни к чему хорошему это не приведет. Мы пока что слишком увлеклись всем этим, но все-таки классические формы обучения должны существовать. Возможно, в какой-то видоизмененной форме, более информатизированной. Когда мы говорим о том, что всех преподавателей заменят, и в вузах им уже делать нечего — это не дело. Человеческое общение ни в коем случае нельзя исключать. Люди делятся не только знаниями, но и своим жизненным опытом, что не менее важно, а машина не может поделиться жизненным опытом, у нее его нет. У машины нет фантазии. А сейчас такие времена наступили, что разум иногда пасует, а фантазия, даже не самая бурная, вдруг ни с того ни с сего получает практическое выражение. Во всем нужно чувство меры», — отметил собеседник НСН.
Многие приходят в вузы, еще не повзрослев в должной мере, но тем, кто действительно заинтересован в получении образования, а не диплома, необходимо уделять максимум внимания со стороны преподавателя-человека, уверен Мартынов.
«Нам нужно смириться с тем, что балласт в высших учебных заведениях всегда был, есть и будет. И ориентироваться надо на тех, кто заинтересован, креативен. Лучше не тащить какого-то двоечника или троечника, который упирается и которому ничего не надо, кроме диплома. Больше заниматься, больше времени уделять нужно ребятам активным, знающим, которым интересно, которые задают вопросы. И именно здесь необходимо человеческое общение, чтобы поделиться не только информацией, ей и компьютер может поделиться, но и жизненным опытом», — считает он.
Ранее первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказывал НСН, что учителей важно обучать работе с нейросетями, так как это может значительно облегчить их работу.
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