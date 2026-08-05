Многие приходят в вузы, еще не повзрослев в должной мере, но тем, кто действительно заинтересован в получении образования, а не диплома, необходимо уделять максимум внимания со стороны преподавателя-человека, уверен Мартынов.

«Нам нужно смириться с тем, что балласт в высших учебных заведениях всегда был, есть и будет. И ориентироваться надо на тех, кто заинтересован, креативен. Лучше не тащить какого-то двоечника или троечника, который упирается и которому ничего не надо, кроме диплома. Больше заниматься, больше времени уделять нужно ребятам активным, знающим, которым интересно, которые задают вопросы. И именно здесь необходимо человеческое общение, чтобы поделиться не только информацией, ей и компьютер может поделиться, но и жизненным опытом», — считает он.

Ранее первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказывал НСН, что учителей важно обучать работе с нейросетями, так как это может значительно облегчить их работу.

