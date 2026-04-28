«Менять подход!»: Когда студентам разрешат использовать ИИ в дипломных работах
Требования отказаться от использования искусственного интеллекта при написании студенческих работ контпродуктивно, сказал НСН Юрий Чехович.
Сегодня не только студенты, но и отдельные ученые применяют в работе искусственный интеллект (ИИ), и в ряде случаев использование подобного инструментария обосновано, заявил в беседе с НСН заведующий лабораторией в Институте проблем управления Российской академией наук Юрий Чехович.
Сервис «Антиплагиат» не допускает российских студентов до защиты дипломных работ, маркируя тексты, как контент, сгенерированный ИИ. Как сообщает Telegram-канал Baza, антиплагиат, применяемый в вузах, обновили, чтобы лучше выявлять нейротексты. В итоге они нередко выявляют применение нейросетей в оригинальных курсовых и дипломах. При этом ряд вузов требует от студентов 0% ИИ-материалов. Чехович уточнил, что существует несколько признаков ИИ-контента.
«Есть несколько подходов к тому, чтобы выявлять искусственный текст. Это сложные алгоритмические решения, и они не безошибочны. Тот или иной процент ошибок существует. Как правило, есть огромное количество признаков использования ИИ. Сложно выделить один конкретный признак, алгоритмы гораздо сложнее. Да, существует и развивается инструментарий. Да, он полезен в ряде случаев. Да, с помощью этого инструментария можно совершать академические нарушения. Однако просто на основании этого брать и запрещать этот инструмент, на мой взгляд, не совсем корректно», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, в ряде случаев применение ИИ при создании студенческих работ обосновано, потому вузам следовало бы пересмотреть категоричные требования.
«Проблема комплексная, она связана скорее не с недостатками системы, а с тем, что вуз требует именно нулевого применения ИИ. В современной ситуации, когда ИИ используется практически всеми студентами и большим числом ученых, это невозможно. Требования нулевого ИИ и в работе контрпродуктивно. Это как запретить пользовать компьютерами и принтерами. В этом смысле путь скорее не в том, чтобы улучшать алгоритмы. Решение в том, чтобы вузам менять свои подходы и не требовать абсолютно нулевого ИИ в работе. Есть более взвешенные подходы, например, можно предлагать студентам декларировать использование ИИ, объясняя, зачем это было реализовано. В ряде случаев подобное обоснованно. Также стоило бы уделять больше внимания совершенствованию алгоритмов системы "Антиплагиат". Возможно, там что-то изменилось в работе алгоритмов и возникает больше ошибок. Год назад таких скандалов не было, хотя алгоритм детекции работает давно», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков сообщил, что в 2025 году каждая седьмая студенческая работа, которую проверяли на антиплагиат, содержала признаки использования ИИ. Он подтвердил наличие тенденции к росту обращений учащихся к нейросетям для редактирования своих работ, напоминает «Радиоточка НСН».
- Кому работать: К чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%
- «Обвал рынка»: Сколько застройщиков обанкротится от расширения эскроу-механизма
- Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе
- Российского археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена
- Мужу певицы Булановой заблокировали счета из-за задолженности по налогам
- Как в Китае: Какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах
- Мертвый сезон: В АТОР оценили последствия загрязнений в Туапсе
- Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах
- Врач объяснил опасность одновременного приема нескольких лекарств