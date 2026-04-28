Сервис «Антиплагиат» не допускает российских студентов до защиты дипломных работ, маркируя тексты, как контент, сгенерированный ИИ. Как сообщает Telegram-канал Baza, антиплагиат, применяемый в вузах, обновили, чтобы лучше выявлять нейротексты. В итоге они нередко выявляют применение нейросетей в оригинальных курсовых и дипломах. При этом ряд вузов требует от студентов 0% ИИ-материалов. Чехович уточнил, что существует несколько признаков ИИ-контента.

«Есть несколько подходов к тому, чтобы выявлять искусственный текст. Это сложные алгоритмические решения, и они не безошибочны. Тот или иной процент ошибок существует. Как правило, есть огромное количество признаков использования ИИ. Сложно выделить один конкретный признак, алгоритмы гораздо сложнее. Да, существует и развивается инструментарий. Да, он полезен в ряде случаев. Да, с помощью этого инструментария можно совершать академические нарушения. Однако просто на основании этого брать и запрещать этот инструмент, на мой взгляд, не совсем корректно», - объяснил он.