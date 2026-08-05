Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ

Новым командующим войсками Центрального военного округа, по решению главы государства, был назначен генерал-полковник Андрей Иванаев,

«Группировка «Центр» – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению ДНР», - сказал Путин.

Кроме того, исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом президент назначил начальника штаба этой группировки Петра Болгарева.

Ранее Путин заявил, что Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

