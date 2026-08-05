ВС РФ освободили населенный пункт Рыжевка в Сумской области

Регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом

Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал в результате взрыва машины

При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель

Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках

Потенциал ветеранов СВО применяется в наставничестве детей

Автоюрист заявил, что ужесточение наказания поможет бороться с ездой по обочинам