ВС РФ освободили населенный пункт Рыжевка в Сумской области
Вооружённые силы РФ установили контроль над селом Рыжевка в Сумской области. Об этом со ссылкой на российское Минобороны сообщает RT.
Уточняется, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Север» «в результате активных наступательных действий».
«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Уланово и Садки», - добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освобомили в Запорожской области село Зарница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Метод кнута: Автоюрист поддержал увеличение штрафа против «обочечников»
- ВС РФ освободили населенный пункт Рыжевка в Сумской области
- Новак: Нефтяные компании увеличили выпуск топлива
- Олимпиадники против стобальников: Зачем нужно квотирование приоритетного набора в вузы
- СМИ: Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал в результате взрыва машины
- На Ставрополье заявили, что нашествие саранчи не уничтожит урожай в регионе
- Российские войска освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области
- Депутат ГД Гусев призвал не доверять блогерам при выборе БАДов
- Путин: Войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин
- В России призвали ужесточить контроль за применением пестицидов