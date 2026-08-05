ВС РФ освободили населенный пункт Рыжевка в Сумской области

Вооружённые силы РФ установили контроль над селом Рыжевка в Сумской области. Об этом со ссылкой на российское Минобороны сообщает RT.

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Уточняется, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Север» «в результате активных наступательных действий».

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Уланово и Садки», - добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освобомили в Запорожской области село Зарница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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