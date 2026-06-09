«Секрет успешной образовательной политики – это лучшие отечественные традиции плюс современные технологии. Конечно, сюда входит и искусственный интеллект. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу, если учителям будут помогать осваивать работу с искусственным интеллектом. Одна из целей – с помощью ИИ выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью ИИ. Второе – ИИ может помогать быстрее собирать информацию, сократить время подготовки к урокам. Хотя я категорически против того, чтобы учителя в готовом виде брали уроки. Любой урок нужно пропустить через себя. Третье – ученики иногда думают, что они умнее учителей, так как владеют современными технологиями, это, конечно, не так. Учитель уже может пользоваться электронными помощниками, есть целый ряд ресурсов. Например, ресурсы для подготовки к ЕГЭ, контента вполне достаточно. Сами учителя пользуются этим довольно охотно», - рассказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.

