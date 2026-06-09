Депутат Смолин рассказал, для чего учителя будут использовать ИИ
Олег Смолин заявил НСН, что учителя уже активно пользуются электронными ресурсами, навыки использования ИИ будут им полезны.
С помощью искусственного интеллекта учителя будут выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью ИИ, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
На площадке ПМЭФ‑2026 глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о проработке новой инициативы: совместно с Минпросвещения ведомство изучает возможность запуска программы, призванной помочь педагогам освоить современные инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом Шадаев отдельно подчеркнул, что планируемая программа не затронет действующую систему аттестации педагогических работников — порядок её проведения останется без изменений. Смолин поддержал эту идею.
«Секрет успешной образовательной политики – это лучшие отечественные традиции плюс современные технологии. Конечно, сюда входит и искусственный интеллект. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу, если учителям будут помогать осваивать работу с искусственным интеллектом. Одна из целей – с помощью ИИ выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью ИИ. Второе – ИИ может помогать быстрее собирать информацию, сократить время подготовки к урокам. Хотя я категорически против того, чтобы учителя в готовом виде брали уроки. Любой урок нужно пропустить через себя. Третье – ученики иногда думают, что они умнее учителей, так как владеют современными технологиями, это, конечно, не так. Учитель уже может пользоваться электронными помощниками, есть целый ряд ресурсов. Например, ресурсы для подготовки к ЕГЭ, контента вполне достаточно. Сами учителя пользуются этим довольно охотно», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.
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