Россияне стали массово выводить деньги из фондов облигаций из-за девальвации рубля, которая съела все полученные проценты. Если бы рубль укреплялся, никакого оттока не было бы, заявил НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В июле 2026 года неквалифицированные российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Отмечается, что это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года. По словам Колташова, облигации перестали быть выгодным инструментом для инвестиций.

«Дело в том, что в последние месяцы мы пережили девальвацию рубля. С 70 рублей за доллар курс спустился к 80 рублям за доллар. Это изменение, которое съедает все те проценты, которые люди получают по рублевым облигациям. Следовательно, при начале движения рубля вниз все, что можно было сделать, — это скорее продать российские бумаги (это касается и облигаций) и постараться защитить свои сбережения в той или иной форме. Когда рубль укреплялся на протяжении предыдущих полутора лет, это создавало определенный настрой доверия к облигациям, доверия к рублю, ощущение того, что инфляция будет ослабевать. Но сильное ослабление рубля, которое было допущено Банком России, стало сигналом, что в облигациях делать нечего, нужно поскорее выпрыгнуть отсюда и искать другое применение деньгам», — сказал Колташов.

По словам собеседника НСН, оттока из облигаций не было бы, если бы курс российской валюты укрепился до 65 рублей за доллар.