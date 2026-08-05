«Инвестор должен быть нервным»: Почему россияне массово выводят деньги из облигаций

Сегодня акции не надежнее для инвесторов, чем облигации, из-за того, что они не гарантируют доходность, а компании неохотно выплачивают дивиденды, сказал НСН Василий Колташов.

Россияне стали массово выводить деньги из фондов облигаций из-за девальвации рубля, которая съела все полученные проценты. Если бы рубль укреплялся, никакого оттока не было бы, заявил НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В июле 2026 года неквалифицированные российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Отмечается, что это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года. По словам Колташова, облигации перестали быть выгодным инструментом для инвестиций.

«Дело в том, что в последние месяцы мы пережили девальвацию рубля. С 70 рублей за доллар курс спустился к 80 рублям за доллар. Это изменение, которое съедает все те проценты, которые люди получают по рублевым облигациям. Следовательно, при начале движения рубля вниз все, что можно было сделать, — это скорее продать российские бумаги (это касается и облигаций) и постараться защитить свои сбережения в той или иной форме. Когда рубль укреплялся на протяжении предыдущих полутора лет, это создавало определенный настрой доверия к облигациям, доверия к рублю, ощущение того, что инфляция будет ослабевать. Но сильное ослабление рубля, которое было допущено Банком России, стало сигналом, что в облигациях делать нечего, нужно поскорее выпрыгнуть отсюда и искать другое применение деньгам», — сказал Колташов.

По словам собеседника НСН, оттока из облигаций не было бы, если бы курс российской валюты укрепился до 65 рублей за доллар.

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«Это все следствие политики постоянных колебаний курса рубля, которые происходят на протяжении примерно 18 лет. Люди болезненно реагируют на каждое движение, а про сильный рубль, о котором говорили до кризиса 2008 года, уже никто не вспоминает. Банк России уже не говорит о том, что он гарантирует устойчивость национальной валюты. Инвестор в России должен быть нервным: началось ослабление рубля — бежать в одну сторону, началось укрепление рубля — бежать в другую сторону. Если бы сейчас был курс 65 рублей за доллар, чему способствуют мировые цены на нефть и что могло бы быть при соответствующих мерах Центробанка, никакого оттока из российских облигаций не было бы», — добавил экономист.

Впрочем, уверен Колташов, если рубль не будет ослабевать в дальнейшем, последующего снижения курса облигаций ждать не приходится.

«Скорее всего, дальнейшего снижения курса российских облигаций не последует, если не будет нового ослабления рубля. В целом российский фондовый рынок в последнее время начал оживать после того, как он снижался на протяжении десятков недель. Повышается и чисто коммерческое доверие к облигациям, все прекрасно понимают, что облигации надежные, хоть и не всегда прибыльные, ситуация выглядит достаточно стабильной, но это стабильность на плохой основе, потому что фондовый рынок так и не преодолел последствия серии падений, которые он пережил, начиная с ноября 2021 года», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Колташов указал на то, что акции — не более надежное вложение, чем облигации.

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«Акции не являются более надежным вложением, чем облигации, по той причине, что доходность они не гарантируют, компании неохотно платят дивиденды, легко отменяют их выплату. В целом российская экономика в этом году переживает серьезное замедление, даже спад. Идут споры: мы сейчас в рецессии, сокращении, открытом кризисе или нет. В начале года фиксировался спад промышленности, спад торговли, поэтому экономика в довольно вялом состоянии. Это отражается и на фондовом рынке. К тому же ставка ЦБ и высокая инфляция снижают ожидания относительно акций. Вы не получите дивиденды, если будете делать ставку на акции, действуя как неквалифицированный инвестор, не очень ловкий, не слишком хорошо все просчитывающий игрок», — заключил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что ухудшение ситуации на рынке облигаций в России является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, и если она сохранится в текущем виде, то в следующем году дефолтов будет еще больше.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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