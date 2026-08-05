«Инвестор должен быть нервным»: Почему россияне массово выводят деньги из облигаций
Сегодня акции не надежнее для инвесторов, чем облигации, из-за того, что они не гарантируют доходность, а компании неохотно выплачивают дивиденды, сказал НСН Василий Колташов.
Россияне стали массово выводить деньги из фондов облигаций из-за девальвации рубля, которая съела все полученные проценты. Если бы рубль укреплялся, никакого оттока не было бы, заявил НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
В июле 2026 года неквалифицированные российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Отмечается, что это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года. По словам Колташова, облигации перестали быть выгодным инструментом для инвестиций.
«Дело в том, что в последние месяцы мы пережили девальвацию рубля. С 70 рублей за доллар курс спустился к 80 рублям за доллар. Это изменение, которое съедает все те проценты, которые люди получают по рублевым облигациям. Следовательно, при начале движения рубля вниз все, что можно было сделать, — это скорее продать российские бумаги (это касается и облигаций) и постараться защитить свои сбережения в той или иной форме. Когда рубль укреплялся на протяжении предыдущих полутора лет, это создавало определенный настрой доверия к облигациям, доверия к рублю, ощущение того, что инфляция будет ослабевать. Но сильное ослабление рубля, которое было допущено Банком России, стало сигналом, что в облигациях делать нечего, нужно поскорее выпрыгнуть отсюда и искать другое применение деньгам», — сказал Колташов.
По словам собеседника НСН, оттока из облигаций не было бы, если бы курс российской валюты укрепился до 65 рублей за доллар.
«Это все следствие политики постоянных колебаний курса рубля, которые происходят на протяжении примерно 18 лет. Люди болезненно реагируют на каждое движение, а про сильный рубль, о котором говорили до кризиса 2008 года, уже никто не вспоминает. Банк России уже не говорит о том, что он гарантирует устойчивость национальной валюты. Инвестор в России должен быть нервным: началось ослабление рубля — бежать в одну сторону, началось укрепление рубля — бежать в другую сторону. Если бы сейчас был курс 65 рублей за доллар, чему способствуют мировые цены на нефть и что могло бы быть при соответствующих мерах Центробанка, никакого оттока из российских облигаций не было бы», — добавил экономист.
Впрочем, уверен Колташов, если рубль не будет ослабевать в дальнейшем, последующего снижения курса облигаций ждать не приходится.
«Скорее всего, дальнейшего снижения курса российских облигаций не последует, если не будет нового ослабления рубля. В целом российский фондовый рынок в последнее время начал оживать после того, как он снижался на протяжении десятков недель. Повышается и чисто коммерческое доверие к облигациям, все прекрасно понимают, что облигации надежные, хоть и не всегда прибыльные, ситуация выглядит достаточно стабильной, но это стабильность на плохой основе, потому что фондовый рынок так и не преодолел последствия серии падений, которые он пережил, начиная с ноября 2021 года», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Колташов указал на то, что акции — не более надежное вложение, чем облигации.
«Акции не являются более надежным вложением, чем облигации, по той причине, что доходность они не гарантируют, компании неохотно платят дивиденды, легко отменяют их выплату. В целом российская экономика в этом году переживает серьезное замедление, даже спад. Идут споры: мы сейчас в рецессии, сокращении, открытом кризисе или нет. В начале года фиксировался спад промышленности, спад торговли, поэтому экономика в довольно вялом состоянии. Это отражается и на фондовом рынке. К тому же ставка ЦБ и высокая инфляция снижают ожидания относительно акций. Вы не получите дивиденды, если будете делать ставку на акции, действуя как неквалифицированный инвестор, не очень ловкий, не слишком хорошо все просчитывающий игрок», — заключил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что ухудшение ситуации на рынке облигаций в России является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, и если она сохранится в текущем виде, то в следующем году дефолтов будет еще больше.
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