Метод кнута: Автоюрист поддержал увеличение штрафа против «обочечников»
Автомобилисты, которые обгоняют поток по обочине, не имеют культуры вождения, поэтому их надо штрафовать, сказал НСН Дмитрий Славнов.
Проблема «обочечников» остаётся одной из самых острых на российских дорогах: такие водители не только нарушают ПДД, но и создают реальную угрозу безопасности, сказал НСН автоюрист Дмитрий Славнов.
Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Славнов поддержал инициативу.
«Я всеми силами поддерживаю повышение штрафов, потому что "обочечники" — это автомобилисты, у которых нет культуры вождения. Если им нужно проехать быстрее, они пренебрегают интересами других, поднимают пыль и объезжают законопослушных водителей, которые стоят в пробке. Если люди не понимают доводов, с ними нужно действовать методом кнута — а кнутом в данном случае как раз и станет повышение штрафов. Такие водители подвергают опасности не только себя, но и всех окружающих: их может занести, они могут съехать с обочины и спровоцировать ДТП, задев другие машины. Контролировать ситуацию должны камеры и инспекторы ГИБДД. Кроме того, можно расширить функционал приложения для автовладельцев: пусть водители смогут фиксировать подобные нарушения и отправлять фото‑ и видеоматериалы в подразделения, которые занимаются вынесением постановлений. Ведь невозможно поставить камеру и инспектора на каждом участке дороги», — сказал собеседник НСН.
Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений являются Москва и Московская область, где с начала 2026 года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 124 тысячи. При этом в 32 регионах страны «обочечников» не фиксируют вовсе — там либо нет камер, либо стоят устаревшие комплексы.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото‑ и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди.
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