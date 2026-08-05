Тимур Родригез желает добиться возвращения детей в Россию
Тимур Родригез намерен добиться возвращения своих детей в Россию, параллельно снизив размер алиментов до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.
В ходе рассмотрения иска к экс-спуруге Анне Девочкиной в Мосгорсуде оппоненты Родригеза указали, что полмиллиона рублей - недостаточная сумма для комфортной жизни в Испании, где находятся его дети.
По словам Жорина, в ответ представителям бывшей жены было указано, что всегда можно вернуться в Россию, но суд посчитал, что это ухудшит уровень жизни детей и в уменьшении размера алиментов отказал.
«В апелляции Тимур намерен пояснить, что на 500 тысяч рублей в месяц можно полноценно воспитывать и обеспечивать детей, а возвращение в РФ точно не ухудшит их уровень жизни», — заключил юрист.
Ранее суд расторг алиментное соглашение, согласно которому Родригез должен был ежемесячно выплачивать на содержание экс-жены 500 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Климатолог объяснила небывалое обмеление Рейна
- В Киргизии из-за трагедии с Наговициной введут систему разрешений на пике Победы
- Невролог рассказала, что более половины населения Земли имеют хронотип «голубя»
- Зеленский пожаловался на сокращение поставок Украине ракет для ПВО
- Тимур Родригез желает добиться возвращения детей в Россию
- «Мальдивы дешевле»: Прямое авиасообщение сделает Мексику доступнее для россиян
- В МГИМО призвали не отказываться от традиционных лекций в пользу ИИ
- «Инвестор должен быть нервным»: Почему россияне массово выводят деньги из облигаций
- Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ
- В космос из Ромашковой долины: Чего ждать от фильма «Смешарики сквозь вселенные»