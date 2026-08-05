Тимур Родригез желает добиться возвращения детей в Россию

В ходе рассмотрения иска к экс-спуруге Анне Девочкиной в Мосгорсуде оппоненты Родригеза указали, что полмиллиона рублей - недостаточная сумма для комфортной жизни в Испании, где находятся его дети.

По словам Жорина, в ответ представителям бывшей жены было указано, что всегда можно вернуться в Россию, но суд посчитал, что это ухудшит уровень жизни детей и в уменьшении размера алиментов отказал.

«В апелляции Тимур намерен пояснить, что на 500 тысяч рублей в месяц можно полноценно воспитывать и обеспечивать детей, а возвращение в РФ точно не ухудшит их уровень жизни», — заключил юрист.

Ранее суд расторг алиментное соглашение, согласно которому Родригез должен был ежемесячно выплачивать на содержание экс-жены 500 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».