Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мехико.

Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов. Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates. Арзуманов рассказал, на каких принципах работает туризм в целом.

«Любое туристическое направление нуждается в прямом перелёте. Туризм держится на трёх столпах: крепкий рубль, минимальные визовые формальности и прямая доступная авиаперевозка. Карибы сейчас перестали быть массовым направлением. Куба выпала из повестки из‑за топливного кризиса — туда сейчас не летают. Венесуэла стала недоступна после того, как США начали там реализовывать свою политическую повестку. Остаются Мексика и Доминикана — они заинтересованы в возвращении российских туристов. Но пока не будет прямой перевозки, эти направления останутся скорее нишевыми и дорогостоящими», — сказал собеседник НСН.