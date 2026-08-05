«Мальдивы дешевле»: Прямое авиасообщение сделает Мексику доступнее для россиян
Сейчас до Мексики добираться очень долго и дорого, в случае запуска прямых рейсов ситуация изменится, сказал НСН Воскан Арзуманов.
Единственная причина, по которой в Мексике нет массового турпотока из России, — отсутствие прямой полётной программы, сказал НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мехико.
Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов. Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates. Арзуманов рассказал, на каких принципах работает туризм в целом.
«Любое туристическое направление нуждается в прямом перелёте. Туризм держится на трёх столпах: крепкий рубль, минимальные визовые формальности и прямая доступная авиаперевозка. Карибы сейчас перестали быть массовым направлением. Куба выпала из повестки из‑за топливного кризиса — туда сейчас не летают. Венесуэла стала недоступна после того, как США начали там реализовывать свою политическую повестку. Остаются Мексика и Доминикана — они заинтересованы в возвращении российских туристов. Но пока не будет прямой перевозки, эти направления останутся скорее нишевыми и дорогостоящими», — сказал собеседник НСН.
Стоимость путешествия — один из главных факторов, определяющих популярность направления. Арзуманов привёл конкретные цифры и показал, почему поездка в Мексику сегодня — удел не массового, а премиального туриста.
«Сейчас перелёт в Мексику, если лететь через Стамбул (а это практически единственный вариант), стоит минимум 200 тысяч рублей с человека. Турист, готовый заплатить такую сумму за билеты, не относится к массовому сегменту. Он, скорее всего, выберет недешёвый отель — точно не ниже пяти звёзд. В итоге поездка обойдётся примерно в 350 тысяч рублей на человека за 10 ночей. Никто не поедет туда на неделю: дорога занимает более 20 часов. Средний чек получается даже выше, чем на Мальдивы, — там он составляет 185–200 тысяч рублей на человека. При этом важно помнить, что на Мальдивы есть прямые рейсы, и это направление активно развивается. Нужно смотреть, с какой частотой будут выполняться рейсы в Мексику и сколько будут стоить билеты. Массовый туризм — это прежде всего доступный туризм. Чем чаще летают самолёты, тем ниже стоимость билетов. Отельная база в Мексике достаточна для приёма туристов. На данный момент единственная причина, по которой в Мексике нет массового турпотока из России, — отсутствие прямой полётной программы», — добавил эксперт.
Ранее Арзуманов заявил НСН, то в Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью
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