Россиянам рассказали, как длинную пересадку превратить в мини-путешествие
Длинную стыковку во время перелётов можно превратить в мини-путешествие. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала тревел-эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.
По её словам, чтобы получить бонусный день в новом городе следует выбирать рейс со стыковкой в светлое время суток. При этом следует заранее уточнить правила въезда в страну.
Также необходимо уточнить доступность того или иного вида транспорта и продумать, как добраться до города, а затем вернуться в аэропорт - лучше за 2–3 часа до вылета.
Эксперт отметила, что при наличии 8-12 часов можно лего успеть посмотреть центр и достопримечательности города, попробовать местную еду и сфотографироваться.
«Главное правило длинной стыковки — чёткий план и временной запасе», — заключила Абакумова.
Ранее в АТОР рассказали, что в аэропорту турецкой Антальи отменят традиционные таблички с названиями и логотипами для встречи отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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