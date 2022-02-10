«Не поддался на угрозы!»: В СПЧ считают «очень суровым» приговор подростку по «делу Minecraft»

Приговор Никите Уварову за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft является слишком жестким и может быть связан с тем, что он «не прогнулся» под следователей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее стало известно, что суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова из Канска к пяти годам колонии по обвинению в обучении террористической деятельности. При этом двух других фигурантов «дела Minecraft» освободили от уголовной ответственности за содействие следствию.