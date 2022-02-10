«Не поддался на угрозы!»: В СПЧ считают «очень суровым» приговор подростку по «делу Minecraft»

Александр Брод призвал Генпрокуратуру провести «доскональную проверку» сообщений о давлении следствия на обвиняемых, их родителей и друзей.

Приговор Никите Уварову за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft является слишком жестким и может быть связан с тем, что он «не прогнулся» под следователей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее стало известно, что суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова из Канска к пяти годам колонии по обвинению в обучении террористической деятельности. При этом двух других фигурантов «дела Minecraft» освободили от уголовной ответственности за содействие следствию.

Суд дал пять лет колонии 16-летнему Уварову за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
«На мой взгляд, слишком жесткий приговор в отношении главного фигуранта, все-таки пять лет – это очень сурово. Более того, вызывают много вопросов сообщения о том, что в ходе следствия оказывалось давление на обвиняемых, вплоть даже до применения физической силы. Судя по сообщениям СМИ, было давление на родителей, на друзей, которые якобы дали недостоверную информацию и оговорили фигурантов», - сказал Брод.

По его мнению, Уварову можно было бы дать и условное наказание, однако тот не стал говорить «то, что нужно следствию».

«Я считаю, что в отношении Уварова можно было бы применить и условное наказание, также как и в отношении его напарников. Другое дело, что, как я понимаю, Уваров не поддался на угрозы следствия и не стал говорить то, что нужно следствию, в отличие от его товарищей. Я думаю, что это сыграло роль в вынесении ему намного более жесткого приговора», - подчеркнул правозащитник.

Брод призвал органы прокуратуры досконально изучить информацию о давлении следствия на подсудимых и их окружение.

«Уваров имеет право обжаловать этот приговор, но, все-таки считаю, что Генеральной прокуратурой должна быть проведена доскональная проверка относительно методов следствия: оказывалось ли давление на обвиняемых и их окружение. Кстати, местная прокуратура, проводя проверку по злоупотреблениям в ходе следствия, не стала возбуждать дело, посчитав, что это не соответствует действительности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава ФСБ: Террористы вербуют молодежь через компьютерные игры

Летом 2020 года три школьника из Канска были задержаны за расклейку в городе листовок в поддержку Азата Мифтахова, проходящего по делу о поджоге офиса «Единой России», напоминает РБК.

После задержания следователи получили доступ к телефонам и переписке школьников, и выяснили, что они построили здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft и планировали виртуально взорвать его, добавляет BBC. При этом, по данным СМИ, подростки находились «в разработке» ФСБ задолго до задержания, поскольку читали запрещенную литературу и проводили тренировки с «коктейлями Молотова» на пустырях Канска.

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Фото: архив семьи Уваровых
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