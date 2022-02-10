Суд дал пять лет колонии 16-летнему Уварову за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft

Суд в Канске приговорил к пяти годам лишения свободы 16-летнего Никиту Уварова за планы взорвать здание Федеральной службы безопасности в компьютерной игре Minecraft. Ему вменили прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Еще двое подростков, проходившие по делу, освобождены от уголовной ответственности на том основании, что оказали содействие следствию, сообщил адвокат Павел Чиков.

Обвиняемых задержали в 2020 году, когда им было по 14 лет, за расклейку политических листовок. В дальнейшем следствие заявило, что ребята построили в игре Minecraft здание ФСБ, которое собирались «взорвать».

В своем последнем слове на суде Никита Уваров заявил, что если ему дадут реальный срок, он будет «отбывать его с чистой совестью и достоинством». Он подчеркнул, что не занимается терроризмом.

Также молодой человек заявил, что после задержания ему угрожали и применяли к нему физическую силу, также оказывали психологическое давление на его мат. «Прессование» продолжилось и в следственном изоляторе до тех пор, пока адвокаты не добились его перевода под домашний арест.

Прокурор требовал для Уварова 9 лет колонии.

