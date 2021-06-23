Глава ФСБ: Террористы вербуют молодежь через компьютерные игры

Террористы сегодня вербуют молодых людей в чатах сетевых компьютерных играх, а также создают клоны этих игры с имитацией теракта. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, молодежь является наиболее уязвимой группой с психологической точки зрения. Сегодня террористы используют не только общение с потенциальным экстремистом, но и создают специальные компьютерные игры более полной игровой имитации ситуации теракта.