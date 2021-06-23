Глава ФСБ: Террористы вербуют молодежь через компьютерные игры
Террористы сегодня вербуют молодых людей в чатах сетевых компьютерных играх, а также создают клоны этих игры с имитацией теракта. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, молодежь является наиболее уязвимой группой с психологической точки зрения. Сегодня террористы используют не только общение с потенциальным экстремистом, но и создают специальные компьютерные игры более полной игровой имитации ситуации теракта.
Бортников подчеркнул, что молодые люди сегодня много времени проводят в интернете, даже обучение проходит в онлайн формате. Незаконные сообщества пользуются этим и пытаются влиять на подростков, пропагандируя ненависть и деструктивное поведение в целом.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против «пережимов» в государственном регулировании интернета. До этого начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева заявила, что государство не может не регулировать интернет, поскольку там сложилась критическая ситуация.
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