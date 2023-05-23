«На штрафстоянку!»: В Госдуме объяснили запрет въезда в РФ польским фурам
Львиная доля польских большегрузов имеют долги за проезд по нашим дорогам, сказал Рифат Шайхутдинов.
Первый зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов заявил в беседе с НСН, что по данным системы «Платон», несколько тысяч иностранных грузовых фур имеют долги за проезд по российским дорогам.
Депутаты Государственной Думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России). Шайхутдинов заявил, что это симметричная мера.
«Надо вводить такие же ограничения, какие вводят в недружественных странах, а мы пока либеральничаем с ними. По данным системы «Платон», долги за проезд по российским дорогам имеют несколько тысяч иностранных грузовых автомобилей, львиная доля из них – польские. Если бы наши грузоперевозчики не платили за проезд в Европе, то давно бы стояли на штрафстоянках. Штраф был бы около 300 тысяч рублей», - сказал Шайхутдинов.
Собеседник НСН отметил, что обязательство у иностранных перевозчиков заправляться местным топливом существует в Белоруссии.
«В Белоруссию можно въезжать с объемом топлива, по-моему, не превышающим 50 литров. Остальное заправляется в республике по определенной цене, которая ниже европейской, но выше, чем для белорусских перевозчиков. Эту концепцию надо брать в пример. Что касается спекуляций, то опыт Белоруссии показывает, что такого нет, но и правоохранители должны за этим следить», - резюмировал Шайхутдинов.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru