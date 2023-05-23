«На штрафстоянку!»: В Госдуме объяснили запрет въезда в РФ польским фурам

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России). Шайхутдинов заявил, что это симметричная мера.

«Надо вводить такие же ограничения, какие вводят в недружественных странах, а мы пока либеральничаем с ними. По данным системы «Платон», долги за проезд по российским дорогам имеют несколько тысяч иностранных грузовых автомобилей, львиная доля из них – польские. Если бы наши грузоперевозчики не платили за проезд в Европе, то давно бы стояли на штрафстоянках. Штраф был бы около 300 тысяч рублей», - сказал Шайхутдинов.