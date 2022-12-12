«На свой страх и риск!»: Грузоперевозчики указали, кто им мешает попасть в Донбасс

Российские автоперевозчики хотят работать в Донбассе и на других новых территориях РФ, однако страховые и лизинговые компании вставляют им палки в колеса, сказал в интервью НСН президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Представители «Грузавтотранса» из разных регионов страны ранее в ходе круглого стола с руководством думской фракции партии «Справедливая Россия – За правду» рассказали парламентариям о проблемах отрасли.