«На свой страх и риск!»: Грузоперевозчики указали, кто им мешает попасть в Донбасс

Лизингодатели грозятся отнять машины, а страховщики отказываются покрывать риски, сказал в эфире НСН Владимир Матягин.

Российские автоперевозчики хотят работать в Донбассе и на других новых территориях РФ, однако страховые и лизинговые компании вставляют им палки в колеса, сказал в интервью НСН президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Представители «Грузавтотранса» из разных регионов страны ранее в ходе круглого стола с руководством думской фракции партии «Справедливая Россия – За правду» рассказали парламентариям о проблемах отрасли.

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«Страховые компании отказываются покрывать какие-либо моменты по новым территориям по ОСАГО и КАСКО. Они говорят, что если вы будете проезжать по этим территориям и что-то случится, мы вам не будем оплачивать страховки. Кроме того, и лизинговые компании говорят, что если ваши машины будут на этих территориях, мы можем разорвать договор не только по этой машине, но по всем, и забрать у вас машины. Когда перевозчики начали акцентировать на этом внимание, депутаты удивились: как так, это же официальные российские территории и там должны действовать все законы», - сказал Матягин.

По его словам, перевозчики хотят работать на новых территориях, но сейчас вынуждены это делать на свой страх и риск.

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«На этих территориях активно идет строительство и восстановление. В сегодняшней ситуации, когда у перевозчиков мало работы, конечно, им было бы интересно принять участие в этих работах, но люди работают там на свой страх и риск. Нужно, чтобы этот вопрос отработали на высоком уровне, потому что есть много запросов на работу на данных территориях, это поставка стройматериалов, продуктов и так далее. Люди хотят, но не могут, потому что их таким образом ограничивают страховые и лизинговые компании», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов говорил на пресс-конференции в НСН, что водители и грузоперевозчики боятся заезжать на территории новых российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:БизнесгрузоперевозкиДонбасс
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