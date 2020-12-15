Демограф ВШЭ назвал причину вымирания русских

К 2050 году численность населения России может снизиться до 125 млн человек . К такому выводу пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». В докладе о демографической ситуации они выразили мнение, что на негативную динамику окажут влияние алкоголь, табак и наркотики.

По данным организации, среди трудоспособного населения России более 85% употребляют алкоголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю. Всего же алкогольную продукцию употребляют более 76 млн граждан трудоспособного возраста. В докладе отмечается, что более 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН усомнился в точности этого прогноза.