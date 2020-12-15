Демограф ВШЭ назвал причину вымирания русских
Директор института демографии Высшей школы экономики оценил в эфире НСН прогноз о сокращении населения России на 20 млн человек к 2050 году.
К 2050 году численность населения России может снизиться до 125 млн человек . К такому выводу пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». В докладе о демографической ситуации они выразили мнение, что на негативную динамику окажут влияние алкоголь, табак и наркотики.
По данным организации, среди трудоспособного населения России более 85% употребляют алкоголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю. Всего же алкогольную продукцию употребляют более 76 млн граждан трудоспособного возраста. В докладе отмечается, что более 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.
Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН усомнился в точности этого прогноза.
«По одному может быть так, по другому - иначе. Точные прогнозы на 2050 год - это от лукавого. Но то, что население России, скорее всего, будет сокращаться - это правдоподобно. Однако роль алкоголя в этом не следует преувеличивать. Есть множество других факторов, которые мешают решению демографических проблем России. Главный из них - это низкая рождаемость. Это свойство всех развитых стран, а не только России. И решать это вопрос нужно не на площадке борьбы с алкоголем. Борцам с алкоголем можно только посоветовать, чтобы в России появился хотя бы один научно-исследовательский центр, который бы изучал проблемы алкоголя, причины злоупотребления им, особенности российского потребления алкоголя. Но такого нет. А толчению воды в ступе по поводу опасности алкоголя не один десяток лет», - сказал Вишневский.
Аналитики «Трезвой России» ранее призывали правительство принять меры для прекращения деятельности «наливаек», в которых в обход законодательства можно купить алкоголь в ночное время. Движение также периодически выступает с предложениями ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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