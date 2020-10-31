«Не отказывайте себе в бессмертии». Арбенина о рождаемости в России
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в разговоре с НСН ужаснулась падающей статистике рождаемости в России.
В России рождаемость снизилась на 24 процента за последние пять лет, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Москва же возглавила рейтинг городов, жители которых не хотят иметь детей. В пятёрку также вошли Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Петербург. Таковы результаты опроса агентства Zoom Market.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поделилась с НСН значимостью для нее детского смеха.
«Полный кошмар. Не представляю, как можно быть счастливым человеком, не имея детей. Карьера – прекрасно, деньги – круто, любовь – чудесно. Но все это в итоге меркнет без детского смеха. Не отказывайте себе в возможности стать бессмертными», – сказала она.
Также Арбенина в эксклюзивном интервью НСН поддержала всех, кто сейчас борется с коронавирусом.
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