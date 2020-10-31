«Не отказывайте себе в бессмертии». Арбенина о рождаемости в России

В России рождаемость снизилась на 24 процента за последние пять лет, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Москва же возглавила рейтинг городов, жители которых не хотят иметь детей. В пятёрку также вошли Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Петербург. Таковы результаты опроса агентства Zoom Market.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поделилась с НСН значимостью для нее детского смеха.